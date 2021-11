“Cortázar all inclusive”, la propuesta musical, visual y conversatorio que llega al teatro Independencia

El Teatro Independencia propone este sábado 27 un espectáculo donde la poesía del autor de “Rayuela” es el punto de partida para la creación del emotivo “Cortázar all inclusive”

“Admiro a Cortázar desde muy pequeño, él propuso una nueva forma de escribir, donde le daba una participación activa al lector y abordó un manejo preciso del tiempo, con cercanía y lejanía”, dice Marcelo López.

El músico mendocino, estará a cargo del piano, voz y dirección general del recital y conversatorio “Cortázar all inclusive” que tendrá lugar este sábado 27 a las 21 en la sala mayor de Mendoza, el Teatro Independencia. López estará acompañado por Arnaldo Amado en armónica y Sebastián Henríquez en textos y aportes literarios.

"Cortázar All Inclusive" es el espectáculo que llega al Teatro Independencia con la dirección del músico Marcelo López.

López es compositor, intérprete, ex integrante de reconocidas agrupaciones, tiene un fuerte apego musical con el tango, blues, rock y música urbana.

Tal es la admiración del artista por Cortázar, que inspirado en sus escritos compuso temas que estarán como parte de los pilares de la presentación. Entre ellos “Rayuela” una canción que a pesar de llamarse como la célebre obra del escritor la pudo registrar, “Manuel” inspirado en “El libro de Manuel” cuarta novela escrita por Cortázar en 1973.

“El recuerdo de tus días” inspirado en el cuento de Cortázar, “Apocalipsis en Solentiname”, referido al archipiélago ubicado en el Lago de Nicaragua, lugar que el escritor argentino visitó clandestinamente en 1978 durante la dictadura de Somoza.

Un espectáculo que regresa a pedido del público

El espectáculo, que es la segunda presentación “a pedido del público”, contendrá momentos visuales también, como la música de una de las artistas preferidas de Cortázar, la cantante Bessie Smith. Conocida como la “Emperatriz del blues”, fue la intérprete de blues más popular de los años 20 y 30 y la más influyente en los cantantes que la siguieron.

"Cortázar All Inclusive" es el espectáculo que llega al Teatro Independencia con la dirección del músico Marcelo López.

“El público se encontrará con un espectáculo de múltiples emociones, habrán audios inéditos, escritos, música donde sabemos que él habita. Cortázar fue un hombre íntegro, creyó intelectualmente en lo que defendía, aunque fue capaz de admitir errores. Tenía un humor con fina ironía y esperamos que la noche del Sábado se desplieguen sus musas y las nuestras, para compartir ese espacio junto a su legado artístico que es tanto”, dice Marcelo López.

“Cada vez que voy a París visito su tumba, allí están también inmensos autores como Jean Paul Sartre o Simone de Beauvoir, pero los guardias me dicen que la tumba más visitada por los jóvenes es la de Julio Cortázar. Eso me alienta, me dice que ese hombre seguirá inspirando a muchas generaciones”, concluye Marcelo López.

“Cortázar all inclusive”: cómo, cuándo y dónde

Tendrá lugar este sábado 27 de noviembre a las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas tienen un valor de $900 y pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar