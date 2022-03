Cosplays, mangas y mucha diversión: la quinta edición de Mundo Cómic pasó por la Nave Cultural

Este último fin de semana se desarrolló la quinta edición de la convención Mundo Cómic. El evento tuvo gran presencia de cosplayers, vendedores de merchandising y tres figuras importantes del universo televisivo y cinematográfico.

A partir de las 13 y teniendo como final las 20 horas, durante el sábado 18 y domingo 19 de marzo se concretó la esperada quinta edición de Mundo Cómic. Tuvo sede en la Nave Cultural ubicada dentro del Parque Central en la Ciudad de Mendoza.

La Nave estaba dividida en sectores donde se llevaron a cabo distintas actividades: sector comercial (Báscula), sector de dibujo (Sala 1) y sector de videojuegos (Sala 2). En la Báscula se encontraba el gran escenario de espectáculos donde se presentaron distintos invitados y dieron charlas temáticas, como por ejemplo el debate cinéfilo a cargo de Juanito Say y la presencia de Gabriela Roife (A jugar con Hugo).

En la Báscula se situaron varios puestos de merchandising / Los Andes

Por otro lado, en la Sala 1 se encontraba el callejón del artista donde varios mendocinos presentaban sus propios dibujos sobre mangas, cómics y personajes famosos. Además, los presentes podían disfrutar de la presencia de espectaculares cosplayers de Star Wars y la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Mendoza.

En cuanto a las actividades de la Sala 2, primero se expusieron charlas como “¿Porqué amamos el cosplay?” y “Modelado digital”. En otros horarios se desarrollaron batallas de videojuegos en las que participaban los valientes que se inscribieran con anterioridad, los juegos combatidos fueron “Super Smash” e “Injustice 2″.

A pesar de la gran cantidad de tareas expuestas, el show multitudinario fue la presentación de Sebastián Llapur. un actor de doblaje y locutor jujeño. Llapur se destaca en la industria lationamericana por ser la única persona en realizar el doblaje al español latino de una gran cantidad de personajes de la serie Los Simpson: el abuelo, Snake, padre de Milhouse, el jardinero Willy y Krusty el payaso, entre otros. Además, el famoso jujeño radicado en México le da voz a entrañables personajes como Mufasa, Darth Vader, Diego de La Era de Hielo y el Pato Lucas.

En las extensas zonas exteriores de la Nave Cultural se presentaron combates inspirados en la época medieval y distintos juegos de mesa. El primer día de convención estuvo Resinfiltro exponiendo sus pinturas en vivo para los mendocinos que eligieron la primer jornada para acudir al evento. Durante todo el fin de semana, a metros de la entrada a la Báscula se ubicaron pequeños foodtrucks para disfrutar de ricas bebidas y comidas.

Tres cosplayers de Spiderman recreando el famoso meme del Spiderverse / Los Andes

Al final de cada día, aproximadamente a las 19 horas, todos los cosplayers presentes se alistaron para presentarse en el escenario mayor y competir por el trofeo de Mejor Cosplay y un premio de $10.000 para el primer puesto. Esta competencia contaba con dos categorías: adulto y kids. Además, por primera vez se disfrutó de la categoría especial “Simpsonizate”, donde se expusieron diversos personajes de la famosa serie estadounidense.

Durante ambas jornadas completas, en el sector comercial se encontraban gran cantidad de puestos de venta de merchandising. En los sitios se podía comprar cómics, mangas, vasos y tazas, remeras y medias, pin y llaveros, además de una gran cantidad de figuras de acción originales.

Algunos de los tantos cosplayers presentes en la Nave Cultural / Los Andes

La primera vez de Sebastián Llapur en Mendoza

El jujeño actor de doblaje y reconocido locutor de televisión pasó por primera vez por la tierra del vino y se presentó en la quinta edición de Mundo Cómic. En las dos jornadas en las que se desarrolló la convención de cómics, la presencia de Sebastián Llapur se llevó todos los aplausos.

El actor de 52 años es oriundo de la provincia de Jujuy pero hace años fue radicado y nacionalizado en México, país donde realiza gran parte de su trabajo.

Su papel mejor conocido es como Marcus Fenix, el protagonista del videojuego Gears of War. Otros papeles importantes incluyen: Duck Dodgers en la serie animada homónima, Jim en According to Jim, Quico en El Chavo, la serie animada, Eduardo en Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Thorín escudo de roble en la saga fílmica “El Hobbit”, Diego a partir de la segunda película de la saga La era de hielo y varias voces de personajes secundarios en Los Simpson.

En una pequeña charla con Los Andes detalló el nivel de Mundo Cómic: “Una gran organización y un gran público. He tenido la fortuna de estar en muchísimos eventos en todos lados pero la Mundo Cómic está al nivel de muchas de otras partes del mundo”.

Llapur se expresó sobre la primera vez en Mendoza y cómo lo recibió la gente: “Es una increíble oportunidad de conocer un poco Mendoza porque no conocía. El público es genial”. Asimismo destacó sentirse sumamente contento porque está trabajando en el doblaje de la última temporada de Los Simpson desde Argentina.