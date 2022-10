Cinco tips para decorar tu casa según el Feng Shui

Para que nuestro hogar este en armonía y circule una buena energía te dejo estos tips para acomodar tu casa según el Feng Shui.

¿Qué es el Feng Shui?

Es una antigua disciplina China que ha sido definida como el arte de armonizar el ambiente para favorecer el propio bienestar del individuo y su armonía, que significa viento (feng) y agua (shui).

Este arte está basado en la cosmogonía China (En teorías sobre la evolución del universo). Desde la perspectiva de la decoración en el hogar o la arquitectura, la disposición de los muebles en su orientación en un comedor o un dormitorio, por poner un ejemplo, o la elección de los materiales y los colores, pueden ayudarnos a favorecer esta armonización.

1. Espejos y donde colocarlos para potenciar la energía positiva

Siguiendo estos preceptos, se recomienda no tener en casa espejos fragmentados porque desdibujan tu imagen. “Debes ver tu cabeza completa” ¿El motivo? Los reflejos múltiples podrían causar desorientación en términos energéticos. También propone evitar ubicarlos frente a una escalera ni frente a las puertas “para que no se pierda la energía. Además, estos elementos no deben reflejar ángulos o cosas feas o rotas, solo espacios o cosas bonitas.

Espejos en casa

Según el Feng Shui no es aconsejable poner un espejo frente a la cama o encima de ella, sobre el cabecero. Se dice que al verse uno mismo reflejado, puede estimular el chi durante toda la noche. Con la energía despierta el cerebro no descansa igual de bien y puede afectar en el dormir.

2. El dormitorio para lograr un sueño reparador

El dormitorio debe contar con una iluminación adecuada y suave que contribuya a crear un ambiente relajado. Para que el dormitorio sea un lugar tranquilo evita el color rojo, naranja y morado y apuesta por tonalidades suaves y maderas claras. Sitúa el cabecero de la cama apoyado en una pared y procura que lo pies de la cama no apunten hacia la puerta.

Dormitorio

3. Cómo ubicar la cama

Evitar a toda costa que frente a la puerta queden o caigan nuestros pies, en la tradición China esta posición hace referencia a la muerte.

Como ubicar la cama

4. El salón o comedor

El salón y el comedor es un lugar importante para la cultura China dado que es donde se alimenta el alma y se nutre nuestro cuerpo, además de donde descansa y entra en relax.

La mesa del comedor debe ser con esquinas redondeadas y una pieza que estimule la comunicación entre los comensales (aplicable a cualquier mueble). En la zona del comedor, no deben de haber piezas que perturben el momento de la alimentación (Sin televisiones o demasiados muebles que distraigan). El mejor lugar donde colocar el comedor es cerca de la puerta de entrada a la cocina. En cuanto a la iluminación, preferentemente luz natural y si no es posible, la iluminación artificial que la emule.

Comedor o Sala

La puerta de entrada, hay que evitar que se encuentre a espaldas del sofá. Recomendable utilizar elementos decorativos centrados en la naturaleza y los paisajes.

5. Los objetos de decoración

Las fuentes son importantes objetos de decoración en el Feng Shui. El agua que corre es símbolo de vida y purificación y su función es la de dispersar las energías negativas que pueden acumularse en casa.

Fuente de agua

Otros elementos que aportan equilibrio son las campanas de viento. El movimiento creado por las corrientes de aire, generan un agradable sonido que tiene un efecto beneficioso para la mente. Se pueden colocar estratégicamente en la puerta de ingreso de la casa, para controlar el nivel de energía del hogar.

Fuente: https://ovacen.com/