Britney Spears llevará a su familia a la Justicia: “No voy a parar hasta que se haga algo con los que me perjudicaron”

Britney Spears recordó los años que pasó bajó la tutela de su padre y aseguró que quiere represalias judiciales contra su familia por el sufrimiento que le causaron en la última década.

A través de su cuenta en Instagram, el canal de comunicación más directo que mantiene con sus fans, la artista explicó que para ella no es suficiente haberse liberado del control de su padre sino que además quiere que su familia pague por el daño que le hicieron.

En un extenso texto, Spears contó que su padre le hacía trabajar siete días a las semana de 8 am a 6 pm sin días libres y que la obligaban a realizar jornadas eternas de trabajo en las peores condiciones.

“Di todo cuando trabajé solo para ser literalmente tirada. Yo no era más que un títere para mi familia… simplemente actué en el escenario e hice lo que me dijeron que hiciera... pero fue peor que eso porque fue aceptado y aprobado por las personas que más amaba”, explicó.

“Me trataron de menos, me desmoralizaron y me avergonzaron. Nadie debería ser tratado como lo fui yo”, agregó recordando todo el tiempo que no pudo aprovechar su posición y fama para hacer lo que quisiera.

“La razón por la que traigo esto a colación es porque el fin de la tutela es un gran logro, pero vamos, ¿¡eso es todo!?”, se quejó.

Para la artista esto no es suficiente y piensa que debe haber mayores consecuencias: “¡¡¡Todos se salieron con la suya!!! Si alguna vez has estado en estado de shock durante 4 meses, amenazado por tu vida, también estarías molesto”.

“Aún no he terminado. Quiero justicia y no pararé hasta que se haga algo con los que me perjudicaron. ¡Sí, me perjudicaron!”, dijo.