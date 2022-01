El drama Spears continúa: Britney apunta contra su hermana por escribir memorias a su costa

La guerra entre Britney Spears y su familia parece no estar llegando a su fin. La cantante pop apuntó duro contra su hermana luego de que Jamie Lynn anunciara que lanzará su libro de memorias.

A poco de estrenar su libro “Las cosas que debería haber dicho”, la hermana menor de Britney dio una entrevista en Good Morning America y ahondó en diferentes cuestiones relacionadas a la relación con su hermana, la polémica tutela y el vínculo con su familia.

Tras dicha entrevista, Britney Spears dio su opinión al respecto en un extenso comunicado en su cuenta de Twitter y remarcó que las palabras de Jamie Lynn fueron puramente cuestión de marketing para su nuevo libro.

El post de Britney Spears

La exestrella del pop desmintió las afirmaciones de Jamie Lynn, quien aseguró que su conducta antes de ser puesta bajo la tutela de su padre, era “errática, paranoica y en espiral”.

La joven también señaló que en alguna ocasión terminó encerrada en la misma habitación con Britney, mientras esta la amenazaba con un chuchillo.

Britney hizo una extensa publicación sobre su hermana.

“Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años .... Entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a costa mía?, comentó Britney Spears.

También saltó a la luz el homenaje que Lynn había hecho a su hermana en los Radio Disney Music Awards de 2017, donde interpretó un popurrí de los mayores éxitos de la cantante. La conductora, JuJu Chen, sacó a relucir el tema, cuando la menor de las Spears señaló que ya había quedado en el pasado y habían logrado reconciliarse.

Britney hizo una extensa publicación sobre su hermana.

Sin embargo, Britney había comentado anteriormente que le molestó que su hermana se subiera a un escenario a interpretar sus canciones. “Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar por nada. ¡A ella siempre todo se lo dieron!”, se lee en la publicación en su cuenta de Twitter.

“Así que sí, arruinaron mis sueños... A mi familia le encanta hundirme y herirme siempre, así que estoy disgustada con ellos […] Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn”, agregó la ‘princesa del pop’ sobre el “loco” comportamiento de su hermana durante la entrevista.

Britney hizo una extensa publicación sobre su hermana.

“La vi [la entrevista] con fiebre, y en realidad fue algo bueno tener una temperatura tan alta porque tuve que rendirme a que no me importara” explicó la artista. “La lección aprendida de todo esto es no confiar en la gente ni en nadie, haz de tus gatos y perros tu familia y cuida de ti misma”, concluyó la cantante en otro comentario.

La entrevista de Jamie Lynn Spears

La hermana menor de Britney, conocida por su participación en la serie de Nickelodeon “Zoey 101″, habló de la relación con su hermana, diciendo que la adoraba profundamente.

“La veía como una segunda mamá”, confesó. Sin embargo, según cuenta en su nuevo libro, a medida que pasaron los años vio cómo cambiaba el comportamiento de Britney. Para definirlo, utiilzó palabras como “errática”, “paranoica” y “en espiral”.

También narró la vez que en que tuvo un incidente con Britney, cuando ella agarró un cuchillo y la encerró junto a su padre en una habitación. “Tenía miedo”, relató.

Con una década de diferencia en edades, las hermanas vivieron etapas completamente diferentes de su familia, lo que hoy es un tema de conflicto.

Pese a las idas y vueltas, Jamie Lyn dijo que el amor hacia su hermana sigue intacto. “Ese amor sigue ahí al 100%, amo a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe. Entonces, no sé por qué estamos en esta posición en este momento”, confesó en el programa.

Cuando salió a relucir el tema de su tutela, en la cual Britney estuvo envuelta por 13 años, la joven dijo no estar al tanto de lo que ello implicaba.

En el último tiempo, Britney acusó a su familia en varias oportunidades y, entre otras cosas, dejó de seguir a su hermana en Instagram. Ante eso, Jamie respondió: “Cuando se puso en marcha la tutela, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”. “No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrado en eso. Entiendo tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora”, confesó.

Las memorias de Jamie Lynn Spears hablarán sobre la relación con su familia, su hermana, la tutela, entre otros temas.

De hecho, aclaró que ayudo a su hermana a buscar distintas opciones para salir de la tutela de su padre. “Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana”, dijo. “Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para terminar esta tutela y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia”, explicó.

Cuando finalmente le preguntaron cómo se sentía después de que se disolviera la tutela ella respondió: “Estaba feliz”.