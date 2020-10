Billie Eilish anuncia un show inédito en streaming

Desde que salió su primer hit, el público enloqueció. ¿Quién era esa joven cantante con aires de rebelde de Avril Levine y música con un tono bajo y un tanto depre? En 2017 comenzó a estallar YouTube con algunos de sus temas desconocidos como “Bellyache” o “Lovely” junto al ya conocido Khalid. Y a todos se les voló la cabeza al descubrir que uno de los preferidos, “Ocean Eyes”, lo había grabado con solo 14 años.

Con 6 premios en los Grammy 2020 encima (Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Canción del Año con “Bad Guy”, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista), la joven cantautora se encontraba en una pausa indeterminada en este año. Pero luego de lanzar su sencillo “No time to die” para la última película de James Bond, Billie anunció por las redes que viene cocinando un concierto inédito que se transmitirá por streaming.

En menos de 20 días, el próximo 24 de octubre, la intérprete de “Bad Guy” presentará una repetición de “Where Do We Go? The Livestream”, una repetición del show que contiene todos los temas que la hicieron famosa por todo el globo y la nueva ídola de las masas de juventud. Transmitido desde su página web oficial y filmado en vivo desde un lugar secreto en Los Ángeles.

La imagen llegó rápidamente a superar los 3 millones de likes.

“Extraño tanto hacer shows 😭 Así que hare una transmisión en vivo el 24 de Octubre y no puedo esperar para presentarme otra vez. Consigue tus tickets ahora!”, escribió la cantante informando a sus 67 millones de seguidores del nuevo espectáculo que ha estado armando. Los fans no pueden esperar a ver la nueva presentación de Billie, que siempre se caracterizan por ser experiencias novedosas y super vanguardistas. El costo de entrada es de 30 dólares, un precio bastante accesible.

Billie Eilish (20 años) logró en poco tiempo un éxito enorme, solo con su música original y la actitud misteriosa y antisocial que termina atrapando a todos los que la escuchan y ven. Incluso su álbum debut, titulado When we all fall asleep (Cuando todos quedamos dormidos), lo grabó sin siquiera haber cumplido los 18 años. Lo que más gusto a sus fans fue enterarse de que ninguna de sus canciones había sido de estudio, sino que ella y su hermano Finneas O’Connell (23 años) se habían encargado de realizar la grabación y producción completos de los temas de Billie desde su casa en Los Ángeles.

Finneas por su parte es cantante, compositor e incluso productor musical. Además de haber lanzado parte de su música, también ha escrito muchos temas para cantantes y la mayoría de los temas de su ahora super famosa hermana han sido creados por él. Billie sabe que le debe mucho a su hermano mayor.

Ella pertenece al grupo de nuevos cantantes al que se ha denominado “la Generación Z”. XXXTentación, Ghostemane y Siucide Boys han logrado reconocimiento a través del SoundCloud-Rap. Al igual que los temas de Billie Eilish, lograron captar la atención de millones de escuchas debido a la agresividad de su mezcla de ritmos trap con elementos metalcore.

El año pasado logró realizar el primer show con toda su música, que la crítica ha nombrado como una “obra maestra del pop moderno”. Lo que caracteriza su sonido es el “peculiar uso de silencios, cantos repletos de efectos fantasmagóricos, juego de reverberación dentro de sus elementos rítmicos y armonías electrónicas”, como suelen describir algunos críticos.

El mayor ejemplo de este tipo es el sencillo “Bury a friend”. El video oficial en YouTube tiene más de 372 millones de reproducciones, además de ser la ideal representación del estilo terrorífico y extraño que reina en cada una de sus producciones audiovisuales.