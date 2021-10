Benjamín Amadeo regresa a Mendoza con su segundo disco “Quiromancia”

Bajo la idea de la Quiromancia, el multifacético artista Benjamín Amadeo lanzó su segundo álbum conceptual donde recorre diferentes sentimientos, decisiones y rumbos, ligados a las diferentes líneas y montes de la mano.

“A mí me interesa el mundo esotérico, me parece un mundo muy interesante para aprender. La quiromancia no era un tema que yo conociera, lo tenía de nombre nomás, aprendiendo muy por encima”, comienza narrando el autor de este segundo álbum.

“Pero después vi un libro que se llama ‘Los secretos de la quiromancia’ de Peter West y empecé a leerlo, ahí me cayó la idea de hacer un disco donde cada canción este inspirada en líneas y montes de la mano. Fue ese libro el que me despertó y me llevó a pensar que podía ser una buena idea.”

En Quiromancia, Benjamín compone a través de las 12 canciones que lo integran, canciones que recorran todos estos sentimientos y elecciones, ya sean obra del destino o por voluntad propia.

La Quiromancia es una práctica de adivinación que consiste en la lectura de la mano a través de sus cinco líneas o sus ocho montes de la palma. Es en este contexto que Amadeo plantea la idea de que cada canción conecte con el significado de cada elemento.

“Esta idea me ayudó a ordenar los pensamientos, a ordenar la cabeza”, admitió.

Con una voz cargada de emoción, el músico prepara sus valijas para llegar a Mendoza y presentarse esta noche en la Nave UNCuyo.

“Voy con mucha expectativa (ríe). Es la primera vez que voy a Mendoza con toda mi banda, había ido solo al Rivadavia y también acompañé la gira de Iván Noble. Y he ido como turista a la que he ido mucho.”

El artista comienza su gira nacional para presentar su disco Quiromancia.

Amante de sus paisajes, de su gente y de cada rinconcito escondido que encontró en nuestra provincia, no se limita en expresar la emoción que produce en él traer su tan preciado trabajo y compartirlo con el público.

La cita está programada para hoy a las 20 en la Nave UNCuyo. La apertura estará a cargo de Mati Maluko.

Un largo y medido proceso de creación

Si algo describe a este disco es el tiempo. Benjamín admite que viene trabajando en su álbum desde antes de la pandemia, por lo que la idea estuvo trabajada minuciosamente y puso énfasis en cada detalle.

“La pandemia ayudó un poco a que se estiren los procesos y siempre habíamos pensado estrenar el disco con una fecha de presentación. A raíz de las medidas sanitarias, esto se estiró.”

Y siguió: “Me tomé sanamente mucho tiempo en armarlo y desde la primera canción que grabé que fue ‘Salvarme ahora’, ya venía con esta idea de armar este disco conceptual, con la idea de la quiromancia en la cabeza. Con esta idea de hacer un disco donde cada canción esté inspirada en las líneas y los montes de la mano. Se configuró como un disco conceptual y me da mucha alegría no haber abandonado esta idea.”

Este disco conceptual recorre a través de sus 12 canciones cada una de las líneas y montes de la mano, relacionándolas con sus letras.

En estas letras y recorridos, encontramos diferentes canciones que inspiradas en diferentes conceptos: ‘Las Flores’ está inspirada en la línea de la vida; ‘Salvarme Ahora’ en la línea del corazón y ‘No te enamores’ en la línea de la cabeza.

“Antes costaba más expresar mis sentimientos. No conocía la satisfacción de abrirse, antes no lo quería mostrar y ahora siento que ahí está verdad, la verdadera conexión. Decir realmente lo que pensás, y después de que eso sucedió, saber que el acto musical termina cuando las tocas en vivo con el público.”

Quiromancia, un disco para aprender y descubrir

Ya con una primera experiencia que trae consigo con su primer disco “Vida Lejana”, lanzado en 2016, el músico viene con un camino recorrido para esta segunda oportunidad.

Es así, y como siempre ahondamos en este punto con los artistas experimentados, que admite que en esta ocasión el concepto de la quiromancia lo ayudó a ordenar sus ideas y tener un concepto más formado de lo que sería el disco.

“A diferencia del primero, yo me encolumne bajo un concepto y eso me ayudó a ordenarme. Con ello me limité a un concepto que ahondaba en diferentes cosas. En el lado de la letra y la composición, me ha pasado que uno abre demasiado el abanico y no terminás concretando nada. Acá me pasó que este concepto me ayudó a enfocarme. Me ayudó a no desviarme y fue un faro bastante contundente.”

Y si bien el tiempo fue un factor fundamental para determinar una idea concreta y tener un resultado óptimo, admite que también fue el mayor desafío.

“Lo difícil fue ordenarme con los tiempos y la producción. Acá resalto la generosidad de la compañía discográfica y los productores asociados que me acompañaron en este proceso y tiempo. En ese sentido me sentí acompañado y respetado, lo digo y lo resalto porque tuve mucha suerte con eso.”

En disco está repleto de nombres conocidos que colaboraron en la producción y colaboraron en diferentes sencillos. Los Auténticos Decadentes (“Las Flores”), Coti (“Magnetismo”), Vic Mirallas de España (“Quiromancia”) y Monsieur Periné de Colombia (“Iluminábamos”), son algunos de los artistas que se sumaron al proyecto de Amadeo.

- Con la presencia de varios invitados, este disco recorrer diferentes géneros. ¿En cuál te sentiste más cómodo o suelto?

Te confieso que me siento más cómodo pensando la música sin género, sin suscribirme a un estilo de música. Puedo decir que por estos días me tira un poco más componer bajo la guitarra acústica. No siento que esté atado a un género, no sé. Por ahí estoy fasheando pero eso tiene de bueno el pop, agarro un poquito de todo, me siento cómodo.

- ¿Cómo venís con el tema de la actuación, hay algo en camino?

Por suerte siguen pasando cosas lindas con la actuación y es un espacio que no voy a abandonar nunca, siempre a fondo trabajando. Ahora estrenamos la primera serie para Disney+ que se llama “Entrelazados”, no sé si este año o el que viene estrenamos ‘Casi Feliz 2′, y seguro en el verano filmo un proyecto que aún no puedo contar.

- Van las dos encaminadas…

Me da mucha felicidad de que, de a poco, puedo ordenar las dos cosas que más me gustan. Hay mucho trabajo por suerte, creo yo que lo hay. Se abrió un espacio que necesita mucho contenido, por lo que el espacio audiovisual de Argentina tiene que llenarse.