Benjamín Amadeo confesó cuál fue el peor momento de su amor con Lali Espósito

Benjamín Amadeo habló sobre su romance con Lali Espósito en su invitación al programa de Andy Kusnetzoff, PH (Podemos Hablar).

Bajo la consigna de “amores mediáticos”, el artista relató detalles de su ex-relación con la famosa actriz y cantante. Fue un romance intenso que finalizó en el 2005. Con una duración de 5 años; tuvo sus comienzos durante la reconocida serie Casi Ángeles, en la que ambos trabajaron y fue dónde se conocieron.

Benja comentó durante el programa que tuvo una relación maravillosa, alejada de los medios, ambos intentaban mantener sus vidas íntimas en privado a pesar de trabajar juntos como actores en televisión. “Mi situación mediática estuvo en segundo plano”, comentó. Reconoció que la prensa nunca fue un problema durante la relación.

Los verdaderos problemas comenzaron luego de la ruptura, cuando la prensa comenzó a perseguirlo e irrumpir en su vida cotidiana. Periodistas tomaban fotos de situaciones diarias, “escenas rutinarias”, que luego aparecían en los medios con títulos mediáticos, conjeturas y falsas especulaciones relacionadas a su estado anímico y sentimientos arraigados a la ruptura. Incluso también de Lali.

“Me empezaron a pasar cosas que nunca me imaginé, como tener guardia periodística en mi casa. Salí a comprar una cebolla para hacer un tuco y me sacaron una foto en jogging. En la foto se veía a alguien muy deprimido. Hubo una nota que fue: La depresión de Benja Amadeo. Y yo no estaba deprimido, pero miré la foto y dije: Che, pará, este pibe de la foto con una sola cebolla en una bolsa no está bien”, relató.

“Viví como un desborde de conjeturas, de titulares y demás, que no era algo que hubiese imaginado. Pero no viví un noviazgo mediatizado, sino en ese sentido normal. Tengo muy buena onda con ella y con su familia, con María José, su mamá también, le mandamos un beso”, cerró Amadeo.