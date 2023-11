Baja autoestima: tips para trabajarla y aprender a quererse a uno mismo.

“Nadie puede puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.” - Eleanor Roosevelt

Todos nosotros, aunque muchas veces de manera inconsciente, tenemos valores que marcan nuestro comportamiento. Por ejemplo, si el respeto es un valor para nosotros, trataremos al mundo con respeto. Escucharemos con atención, seremos cordiales con las personas, estaremos abiertos a nuevas ideas, aunque no coincidamos, etc.

Si la verdad es un valor para nosotros, no mentiremos, seremos honestos, no seremos esas personas que están siempre ocultando algo y viven con temor a ser descubiertas. Lo lindo es que siendo verdaderos experimentaremos la libertad.

¿Qué ocurre cuando vamos en contra de nuestros propios valores? Queremos ser verdaderos y mentimos, por ejemplo. Se nos genera un conflicto interno, lo pasamos mal, y dejamos de respetarnos a nosotros mismos. Creo que podés imaginar la vida que empezás a vivir: el mundo no te respeta, atraes permanentemente testigos que te muestran esa falta de respeto a vos mismo, faltándote el respeto en todo momento.

La confianza se genera respetando la palabra. Si te comprometes con alguien y cumples siempre, esa persona empieza a confiar en vos. No cumplís y aparece la desconfianza. Es lo que se llaman las “promesas asesinas”, porque con esa conducta estarás matando la relación. Lo mismo ocurre con vos. Te decís, por ejemplo, el lunes empiezo el gimnasio, llega el lunes y no cumples. Una y otra vez. Son las “promesas suicidas”, porque poco a poco tu autoconfianza se va destruyendo. Hasta que dejás de confiar en vos, caés en la resignación y ya no creés posible salir de ahí.

Finalmente, la autoestima es la valoración que tenés de vos mismo y está constituida por el conjunto de juicios que hacés sobre vos. Por ejemplo: “soy linda/o”, “soy inteligente”, “puedo conseguir lo que me propongo”, “soy capaz de hacer un buen proyecto”, etc., son juicios que te llevarán a tener una autoestima alta. Pero si te decís: “todo me sale mal”, “soy lenta/a”, “no soy capaz”, “soy burro/a”, etc, claramente te llevarán a una autoestima baja.

Autorespeto, autoconfianza y autoestima: 3 conceptos claves

Empecemos con la autoestima. Siempre digo que el punto de partida es el autoconocimiento; saber quién sos, cuáles son tus fortalezas y cuáles tus aspectos a mejorar. Una muy buena manera de obtener información es tomar una hoja, dividirla en dos columnas, poner en el encabezado de una “fortalezas” y en la otra “aspectos a mejorar” y en un momento de mucha tranquilidad y en soledad completarla (ayuda mucho poner una música suave de fondo).

Luego buscá una persona de mucha confianza, alguien que sepas que te quiere ayudar y que confiás en que puede hacerlo: pedile que complete una hoja igual, con esas mismas columnas. Luego compara las dos hojas, muy seguramente te sorprenderás. Y si es necesario generá una conversación con esa persona para que te amplíe lo que escribió.

Cada juicio negativo que hayas escrito sobre vos lo tenés que revisar buscando hechos que validen el juicio contrario. Por ejemplo, si pusiste “no soy inteligente” hacete esta pregunta, “¿Alguna vez mostré que era inteligente? Y estoy segura de que vas a encontrar ejemplos. Con lo cual empezás a invalidar ese juicio. Y así con todos los demás. Estarás desafiando los juicios que minan tu autoestima.

Con respecto al autorrespeto, hacé una lista con todos tus valores. Observate en tu vida cotidiana si los respetás. En caso de que no lo hagas, ponete objetivos para cumplir, pero muy pequeños, que sean alcanzables, y controlá si los cumpliste. Estarás a la vez mejorando tu autorrespeto y tu autoconfianza, porque estarás cumpliendo aquello a lo que te comprometiste. Probá sólo un día y fíjate qué pasa.

Todo depende de lo que vos permitís, pero eso sale de tu autorrespeto. tu autoconfianza y tu autoestima.

Y recordá, como dice la cita del inicio, “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. Todo depende de lo que vos permitís, pero eso sale de tu autorrespeto. tu autoconfianza y tu autoestima.

