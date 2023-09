Así se usarán los looks monocromáticos esta primavera verano 2023.

Vuelve la explosión de color a las calles con la llegada de esta nueva temporada primavera - verano 2023; y en este caso, hay una tendencia que acaparará la atención de todo el mundo: los looks monocromáticos.

Look monocromático, la estrella de la moda urbana en esta primavera verano.

Esta corriente vanguardista propone usar outfits con todas las prendas del mismo color para que el centro no sea la forma y composición de las prendas, sino el puro y vibrante color. Sin embargo, los tonos pueden variar entre prendas para crear combinaciones únicas.

Inspo para crear un look monocromático

Algo que facilita mucho el armado de outfits de este estilo es tener en el armario al menos una prenda de arriba y otra de abajo del mismo color a sin importar que sean tonalidades diferentes. Por ejemplo, un pantalón fucsia y una remera rosa palo; o bien, una falda celeste y un top azul. De esta manera, combinando estas prendas, ya tenés dos looks monocromáticos listos.

Por otro lado, si tenés la posibilidad, comprar un conjunto de pantalón sastrero y blazer es una excelente opción porque no sólo vas a poder armar un look monocromático con todas las letras; sino que también vas a poder combinar las piezas con otras básicas para sacarle el máximo provecho.

Además, las prendas de una sola pieza como los vestidos o monos tipo mamelucos son una muy buena alternativa para armar un look monocromático. Lo malo; es que al ser un todo, no permite mucha posibilidad de combinación con otras prendas; y probablemente no lo uses tan seguido.

La clave de esta tendencia es que te animes al color y a llamar la atención (para bien, obviamente). Una vez que pruebes un look de este tipo, vas a ver cómo te llevas todos los elogios del día.