5 razones por las cuales no sabes qué ponerte para tu día a día

¿Cuántas veces hemos repetido populares frases célebres como “no tengo nada para ponerme”, “necesito comprarme ropa” o “no hay nada en mi placard que me quede bien”? Bueno, la realidad es que a la mayoría de las personas les pasa que no saben que ropa usar diariamente. Por eso, en esta nota, te cuento cuáles pueden ser las razones que te están evitando encontrar ese outfit ideal para usar.

Las 24 horas del día traen consigo múltiples actividades: trabajo, facultad, deporte, salida con amigos, cena en pareja, cumpleaños familiar entre muchas otras más. Pero es muy común que abramos el placard para congeniar un look acorde a cada situación, y que el primer pensamiento que venga a la mente sea “no tengo nada para ponerme”. Pero hay una explicación lógica para esto.

En esta nota, te traemos 5 razones por las cuáles crees que no tenes nada para ponerte; cuando en realidad, seguramente tengas un placard con bastante ropa. El objetivo es que puedas identificar cuál de estos motivos es el que te impide lograr un buen outfit sin necesidad de tirar abajo el armario.

1. Escases de básicos

Armar un fondo de placard con una buena cantidad de prendas básicas es la clave para poder crear looks de manera más fácil. Un jean y un buzo negro no son suficientes; se necesitan de varias prendas más.

2. Estilo no definido

Para saber qué ropa comprar tenés que descifrar cuál es tu estilo: si es romántico, formal, urbano, etc.. Cuando no hacemos esto, terminamos comprando prendas solo porque están de moda y después no sabemos cómo usarlas ni tampoco nos gustan lo suficiente.

3. Compras irreflexivas

De la mano con lo anterior, las compras irreflexivas son aquellas que no fueron premeditadas anteriormente. Compramos lo que vemos “lindo” o que está en tendencia pero, cuando dejan de ser furor, las tiramos al fondo del placard.

4. Armario desordenado

A veces sentimos que no encontramos nada para ponernos porque no tenemos a primera vista las prendas más funcionales. Es decir, que un armario ordenado te ayudará a organizar en mentalmente tu ropa y a descubrir prendas que tenías olvidadas por completo.

5. Prendas desfavorecedoras

Así como las telas y estampados cambian en el ciclo de la moda, también lo hacen los cortes (por ejemplo el tiro bajo, muy común en el street style de hoy). Sin embargo, a pesar de que las tendencias son tentadoras, siempre es conveniente comprar prendas que favorecen la forma natural de tu cuerpo y que te hagan sentir cómoda.

Cambiando alguno de estos hábitos, vas a lograr un placard más funcional que va a estar a tu favor cada vez que que recurras a él en busca de un nuevo look.