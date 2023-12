Así se usarán las faldas de lentejuelas estas fiestas.

Las faldas de lentejuelas vienen apuntando a ser el ítem de moda más elegido del momento para eventos de noche. Pero no solo eso, sino que también se vienen con todo para esta Navidad y Año Nuevo. Por eso, te mostramos varias formas diferentes de combinarlas para estas fiestas.

Las faldas de lentejuelas vienen apuntando a ser el ítem de moda más elegido del momento para eventos de noche.

Sin duda esta prenda no es versátil para todos los días pero sí un buen comodín para cuando hay que planear un look para una cena, fiesta o celebración de noche. Sin embargo, no estamos hablando de las clásicas lentejuelas...

La tendencia actual son las faldas con lentejuelas grandes, redondas, que simulan la forma de una chapita.

La tendencia actual son las faldas con lentejuelas grandes, redondas, que simulan la forma de una chapita. Vienen en distintos colores pero el modelo más popular es el de los apliques plateados.

A continuación, te dejamos algunas ideas de cómo las podes usar.

Cómo combinar una falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Falda de lentejuelas

Podes encontrar estas faldas en cualquier showroom de ropa o bien marcas como Zara que hacen envíos a todo el país. También vas a verlas en Mercado Libre y otras plataformas de compra venta.

De todos modos, dejá que vuele tu creatividad porque también podes hacerla vos misma con alguna falda que ya no uses. La idea es dejar volar la imaginación y vestirte cómoda, fresca y canchera para estas fiestas.