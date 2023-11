5 peinados trendy para hacerte estas fiestas

Se acerca fin de año y un nuevo ciclo está por cerrar. Por eso, recibí el 2024 con toda la onda y hacete alguno de estos peinados que se acomodan a todo tipo de outfit para estar elegante y chic en la noche del 24 y 31 de diciembre.

El pelo es un ítem clave de cualquier tipo de look al igual que los accesorios, zapatos y makeup. Aunque no lo creas, un buen peinado puede levantar muchísimo una prenda y; combinándolo estratégicamente con los demás ítems, hacer que un outfit pase de común a extraordinario.

A continuación, te mostramos 5 estilos de peinado que seleccionamos específicamente para las fiestas porque son ideales para combatir el calor y estar chic y trendy a la vez.

1. Media cola alta

Este peinado es ideal para aquellas que son fanáticas del estilo romántico y femenino. Se trata de una media cola alta con un pequeño giro de rosca en el flequillo. La idea es llevarlo todo hacia un costado para generar una especie de vincha y romper con la línea del medio del cabello.

2. Ondas estilo playero

Bien al estilo Shakira, estas ondas playeras que simulan al pelo recién salido del mar están muy de moda por todas las redes sociales. Van muy bien tanto con el pelo largo como corto y, además, con aquellas que tengan reflejos o mechitas en el cabello ya que las hará lucir mucho más.

3. Rodete alto

Este es ideal para las que prefieren un estilo mas sobrio y elegante. El recogido estiliza mucho la figura y permite jugar con accesorios como collares o pulseras. Además, es una excelente opción para no padecer las altas temperaturas de una noche de diciembre.

4. Semirrecogido tipo “vincha”

Este look es súper conocido ya que viene siendo tendencia hace varios años; pero ahora, le agregamos un plus: colocar algunos strass en la parte de adelante del peinado. Si te gustan los brillos y ser protagonista a donde sea que vayas, entonces este look es para vos.

5. Dos mini trencitas

Este peinado sin duda es un estilo más juvenil y divertido que nos remonta a los años 2000. Se trata de dos trencitas en la parte delantera del cabello dejando libre dos mechones al frente.

Con estos looks seguramente vas a deslumbrar la noche de Navidad y Año Nuevo. Aunque la mayoría de estos peinados se pueden realizar fácilmente y con pocos elementos, recomendamos acudir a un profesional para que el resultado sea aún más impactante y dure toda la noche.