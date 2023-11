8 looks frescos y cómodos para estos días de calor intenso.

Comenzó la ola de calor en Mendoza y cada vez es más complicado saber qué ponerse; por lo que es sumamente necesario desempolvar oficialmente la ropa de verano que había quedado guardada al fondo del placard.

Se viene el verano y es momento de adecuar nuestros outfits a las nuevas temperaturas.

Por eso, para salir a la calle y pisar el asfalto hirviendo sin morir en el intento, te dejamos 8 looks frescos y cómodos para que sobrevivas a las altas temperaturas sin perder el estilo.

Inspo de looks para esta primavera\verano

Bermudas, camisas, jeans celestes y tops musculosa son los básicos para esta temporada. Los colores claros y telas ligeras son clave crear looks cancheros pero livianos a la vez. Por eso, te dejamos 8 ideas para que te inspires y armes los tuyos.

Looks de verano

Los zapatos abiertos son un must have para esta temporada al igual que los accesorios. Estos últimos le darán el toque chic y distintivo a tus looks; ya sea que optes por lentes de sol, gorras, pañuelos, collares o los que a vos más te gusten.

Con estas ideas, ya estás lista para armar tus outfits de verano sin ningún problema.