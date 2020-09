Anunciaron que la temporada 11 de “The Walking Dead” es la final

“The Walking Dead”, la serie que sigue a un grupo de sobrevivientes de un Apocalipsis zombie que se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo, llega a su fin luego de la emisión de su temporada 11.

Sin embargo, la cadena por la que se transmite en Estados Unidos, AMC ya prepara un spin-off en torno a los personajes de Daryl y Carol (Norman Reedus y Melissa McBride), los últimos miembros del elenco original.

Si bien la emisión de la undécima temporada estaba prevista para este año, la pandemia de Covid-19 obligó a la postergación del rodaje y la nueva fecha de estreno será a fines de 2021. Es más, el capítulo final de la décima temporada no se emitió; iba a transmitirse el pasado 12 de abril. Dicho episodio verá la luz el próximo 4 de octubre.

A fines del año próximo, llegará la temporada 11 que también tendrá un tamaño ampliado ya que en lugar de los 16 habituales tendrá 24. Si bien marcará el final del programa, que aunque redujo mucho su rating sigue siendo un clásico televisivo, no marcará el cierre para la franquicia ni para los personajes de Daryl y Carol.

Ellos tendrán una serie derivada a emitirse desde 2023 a cargo de Angela Kang, actual responsable de “The Walking Dead”, y Scott Gimple, que ocupó ese cargo en años anteriores.

El universo creado por AMC en torno a “The Walking Dead” cuenta ya con los spin-offs “Fear the Walking Dead”, cuya sexta temporada arrancará el 12 de octubre, y con “The Walking Dead: World Beyond”, sobre la generación que sobrevivió al Apocalipsis zombie, que se estrenará el 5 de octubre, en ambos casos a través del canal de cable AMC en Argentina.