Confirman el regreso de The Walking Dead, ahora con una antología

Cuando se anunció el fin de The Walking Dead, los fanáticos enloquecieron. Aunque enloquecerán más ahora cuando se enteren de que sus creadores tienen otros planes a futuro.

AMC ha confirmado oficialmente que realizarán una serie antológica de la exitosa producción de muertos. “Tales of the Walking Dead” es el nombre de la nueva tira de seis episodios que planean lanzar a mediados del próximo año.

Según Variety, se trata de una nueva propuesta muy interesante, en donde durante cada episodio de una hora se contará la historia de personajes nuevos y existentes.

La nueva serie se desarrolla dentro del mundo de The Walking Dead y en esta oportunidad Channing Powell, quien ha trabajado como escritor y productor tanto en “The Walking Dead” como en “Fear the Walking Dead”, se desempeña como showrunner.

Se trata del cuarto spin-off de la serie, donde recorrerán las historias de diferentes personajes conocidos y algunos nuevos.

Powell trabajará junto a Scott M. Gimple, el director de contenido del universo la serie. “‘The Walking Dead’ es un programa que hizo historia en la televisión y atrajo a un ejército de fanáticos apasionados y muy comprometidos”, dijo Dan McDermott, presidente de programación original de AMC Networks y AMC Studios.

“Vemos un gran potencial para una amplia gama de narraciones ricas y convincentes en este mundo, y el formato de antología episódica de ‘Tales of the Walking Dead’ nos dará la flexibilidad de entretener a los fanáticos existentes y también ofrecerá un punto de entrada para nuevos espectadores, especialmente en plataformas de transmisión”, explicaba.

Esta nueva serie al parecer tendrá un formato totalmente diferente, sin seguir un relato periódico. “Hemos visto el atractivo de este formato en clásicos de la televisión como ‘The Twilight Zone’ y, más recientemente, ‘Black Mirror’, y estamos emocionados de interactuar con los fanáticos de esta nueva manera, en el contexto de este mundo único y fascinante.”

La producción de “Tales of the Walking Dead” fue anunciada por primera vez en 2020, al mismo tiempo en que se anunció el final de la serie The Walking Dead.

Bajo el título de “Tales of the Walking Dead”, la nueva serie espera salir a la luz en 2022.

“Esta serie, más que cualquier otra en el Universo Walking Dead, se basa en nuevas voces, perspectivas e ideas, dando vida a historias como ninguna otra que hayamos contado antes”, dijo Gimple.

“Estoy encantado de trabajar con Channing, ayudando en todo lo que puedo a hacer realidad esas nuevas visiones para los mejores fanáticos de la televisión. Comencé como fanático de ‘The Walking Dead’ y terminé como showrunner de lo que, con suerte, será uno de sus spin-offs más singulares.”

Además, el director admitió que está “muy agradecido con AMC y Scott por apoyarme a mí y a mis escritores mientras empujamos, tiramos y pinchamos en los límites de este universo para traerles algo nuevo e inesperado, mientras espero que sigamos atendiendo a lo que el público principal amaba tanto. sobre el programa insignia “.