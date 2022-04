Amy Schumer revela el polémico chiste que no pudo hacer en los Oscar

Ya pasó una semana de la 94° edición de los Premios Oscar, una ceremonia que quedara en el recuerdo por muchos momentos incómodos, más que por los propios premios en sí. Una de las animadoras de esa noche fue Amy Schumer quien rompió el silencio y reveló que desde el departamento legal de la Academia le recomendaron no hacer un chiste.

El pasado sábado la comediante brindó un show de stand-up en el Mirage Theatre de Las Vegas y abordó el altercado de Will Smith con Chris Rock , refiriéndose al actor como ‘Ali’.

El momento exacto de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en el escenario.

“Estaba como sintiéndome a mí mismo… y luego, de repente, Ali estaba subiendo”, dijo Schumer. “Y fue solo un maldito fastidio. Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto, pero creo que la mejor manera de consolarnos sería que dijera los chistes de los Oscar que no me permitían decir en la televisión”, expresó.

Luego agregó: “Quiero hacer un prefacio a estos chistes de los Oscar diciendo que mi abogado dijo que no los dijera. No se lo digas a nadie y no te enfades conmigo”, advirtió.

Las presentadoras Amy Schumer,, Wanda Sykes y Regina Hall . (AP Photo/Chris Pizzello)

“‘Don’t Look Up’ es el nombre de una película, más como no mires por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”, le dijo a la multitud y luego acotó que también tenía pensado hablar acerca de las denuncias de James Franco. “No se me permitió decir nada de eso, pero puedes acercarte y (abofetear) a alguien”. se quejó la humorista.

Recordemos que en octubre, Baldwin disparó y mató accidentalmente a Halyna Hutchins, el director de fotografía de su western “Rust”, cuando disparó un tiro real con un arma de utilería en el set en las afueras de Santa Fe. A Hutchins le sobreviven su esposo y su hijo de 9 años.

Alec Baldwin en shock