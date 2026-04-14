"Tienes que ir": el rol decisivo de los hijos de Britney Spears en su ingreso a rehabilitación

La cantante Britney Spears ingresó en abril de 2026 a un centro de rehabilitación, en una decisión que estuvo fuertemente influida por la intervención de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19).
El ultimátum de Sean Preston y Jayden James fueron determinantes. La decisión llegó tras semanas de resistencia por parte de Britney Spears y un episodio crítico por conducir bajo los efectos de sustancias.
La cantante Britney Spears ingresó en abril de 2026 a un centro de rehabilitación, en una decisión que estuvo fuertemente influida por la intervención de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19).
Según revelaron medios internacionales, ambos tuvieron un papel decisivo para que la artista aceptara recibir ayuda tras semanas de resistencia y preocupación creciente en su entorno.
De acuerdo a las fuentes cercanas, los hijos de la cantante adoptaron una postura firme pero afectuosa. “Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca”, fue el mensaje que marcó un punto de quiebre. Además de que "no aceptarían un 'no' como respuesta".
Hasta ese momento, Spears había mostrado reticencias a iniciar tratamiento, pese a los reiterados pedidos de su entorno. Sin embargo, el vínculo con sus hijos resultó determinante para que finalmente aceptara la rehabilitación.
El ingreso se produjo semanas después de que la artista fuera arrestada en California por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol. Se trató de un episodio que generó preocupación y aceleró la intervención familiar.
A esto se sumaron conductas que encendieron señales de alerta, como su actividad en redes sociales y la decisión de despedir a sus coaches de sobriedad, lo que debilitó su red de contención.
La situación se da en el marco de un historial complejo en materia de salud mental, que incluyó internaciones previas y una tutela legal que se extendió durante 13 años, finalizada en 2021.
Fuentes cercanas señalaron que, tras recuperar su independencia, se evidenció una mayor inestabilidad en su vida cotidiana. Esto último incrementó la preocupación de su entorno más cercano.
Finalmente, el apoyo y la firmeza de sus hijos fueron clave para que Spears aceptara iniciar un proceso de recuperación, en un intento por restablecer su bienestar y su vínculo familiar.