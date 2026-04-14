"Tienes que ir": el rol decisivo de los hijos de Britney Spears en su ingreso a rehabilitación

El ultimátum de Sean Preston y Jayden James fueron determinantes. La decisión llegó tras semanas de resistencia por parte de Britney Spears y un episodio crítico por conducir bajo los efectos de sustancias.

Sean y Jayden, determinantes en la decisión de Britney Spears.

La cantante Britney Spears ingresó en abril de 2026 a un centro de rehabilitación, en una decisión que estuvo fuertemente influida por la intervención de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19).

Según revelaron medios internacionales, ambos tuvieron un papel decisivo para que la artista aceptara recibir ayuda tras semanas de resistencia y preocupación creciente en su entorno.

El ultimátum que cambió la decisión De acuerdo a las fuentes cercanas, los hijos de la cantante adoptaron una postura firme pero afectuosa. “Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca”, fue el mensaje que marcó un punto de quiebre. Además de que "no aceptarían un 'no' como respuesta".

Hasta ese momento, Spears había mostrado reticencias a iniciar tratamiento, pese a los reiterados pedidos de su entorno. Sin embargo, el vínculo con sus hijos resultó determinante para que finalmente aceptara la rehabilitación.

Sean y Jayden, determinantes en la decisión de Britney Spears Sean y Jayden, determinantes en la decisión de Britney Spears. web El ingreso se produjo semanas después de que la artista fuera arrestada en California por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol. Se trató de un episodio que generó preocupación y aceleró la intervención familiar.