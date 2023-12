4 colores para pintar tu living chico que salen del clásico blanco.

Ambientar un living chico es complicado. A veces queremos llenarlo de cosas para que se vea más y mejor decorado pero simplemente no resulta de la manera que esperámos. Sin embargo, existe una técnica muy popular para ampliar visualmente el aspecto de un espacio sin gastar en muchos elementos.

Si estas buscando agrandar visualmente el espacio de tu living, te recomendamos cuatro tonos para pintar las paredes que le darán mucha luminosidad y originalidad.

Se trata de las paredes y sus colores. Con el tiempo se ha probado que las paredes blancas o tonos crudos aportan mucha luminosidad a un espacio y da la ilusión de que es mucho más grande.

Sin embargo, el blanco es muy difícil de mantener por su facilidad para ensuciarse y, además, no es el preferido de los amantes de la decoración más audaces porque es un color pálido, llano, y sin mucha información.

Por eso, te traemos 4 opciones de tonos distintos al blanco para pintar las paredes de tu living y que este luzca mucho más grande y espacioso.

1. Tonos pastel

Vienen en todos los colores: verde, amarillo, rosa, lila, etc. y son una excelente opción para dar luz y calma a un espacio ya que son tonos que relajan visualmente. Algunos recomiendan no pintar todas las paredes del mismo color, sino ir cortando con algún tono de blanco para dar más armonía y que uno no se canse fácilmente del color.

Colores para pintar tu living.

2. Grises

Aunque parece un color aburrido, en realidad los grises son excelentes aliados de los decoradores porque es un tono muy minimalista que se puede combinar con otros colores en almohadones, centros de mesa, alfombras, etc.

Colores para pintar tu living.

3. Colores tierra

Estos tonos anaranjados reflejan la luz y aportan mucha profundidad al espacio haciéndolo ver más amplio. En este caso también se recomienda combinar con paredes en tonos crudos para que tu living no se convierta en un ambiente muy monótono.

Colores para pintar tu living.

4. Colores oscuros

Así es, los colores oscuros en su justa medida son una excelente opción porque le dan dimensión y profundidad a una sala. Los azules y verdes están muy de moda y le dan un estilo muy sobrio y elegante al living.

Colores para pintar tu living.

En este caso, te sugerimos que pintes solo una o dos paredes (que pueden ser la dos más grandes), y el resto las dejes en blanco.