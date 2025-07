Video íntimo de Mauro Icardi y polémica abierta: ¿sufrió violencia sexual digital?

El término pornovenganza no sólo es incorrecto, sino también revictimizante. Implica que hubo una represalia motivada por una acción previa —como si la víctima hubiera hecho algo para “merecer” esa exposición—, refuerza estigmas y responsabiliza a quien sufre la agresión. Además, supone que siempre existe una amenaza o intención explícita de venganza, algo que en la mayoría de los casos no sucede.

Sin embargo, “también hay varones que son afectados por la violencia digital. Quien sea que haya subido ese video lo hizo sin el consentimiento de Mauro, lo expuso, y tiene hijas que se pueden ver afectadas por esto. Toda esta situación mediática es algo que no se toma en serio, pero no se puede negar”, aclaró.

WhatsApp Image 2025-07-30 at 18.29.15 (1)

Sin embargo, para los hombres apunta directamente con su virilidad, el tamaño del miembro y su imagen. Algo que no sólo se ve con Icardi, quien es eje de las burlas en redes sociales por su pene, sino que también sucedió cuando se viralizó sin consentimiento una imagen íntima del actor Luciano Castro.

“Cuando es un varón, se ponen a ver más lo que es el físico. A Luciano Castro le hicieron memes, y hasta el día de hoy también se ve la foto en redes. Con el tema de Icardi, hay una parte mediática y una parte legal de toda la situación. Todo su contexto es violento, porque él lo es. Ya vimos la violencia vicaria que ejerce con Wanda”, expuso Eliana.

¿Se puede ir preso en Argentina por difundir contenido íntimo sin consentimiento?

Icardi denunció a la vedette Natasha Rey, por difundir el video, y a su expareja Wanda Nara, por ser quien habría suministrado el material. Las abogadas del futbolista aseguran que la conductora podría recibir de 3 a 10 años de prisión, pero esto no es así. Al menos no por la difusión no consentida de contenido íntimo.

natasha-rey Natasha Rey es quien difundió en sus redes sociales las imágenes de Mauro Icardi. gentileza

En Argentina, la violencia sexual digital no está tipificada como un delito penal. Quienes filtran o viralizan este tipo de material no pueden ir presos, salvo que se encuadre en otras figuras como coacción, amenazas o extorsión.

“Por el momento no es delito. Obviamente que Mauro Icardi puede denunciar y pedir medidas de protección, y que se bajen las imágenes, pero la parte legal no es delito todavía”, detalló la activista.

La Ley Olimpia fue un avance importante porque reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia de género e incorpora medidas de protección, prevención y asistencia para las víctimas. Pero no establece sanciones penales concretas para los agresores.

Por eso es clave la aprobación de la Ley Belén — por Belén San Román, una mujer policía y madre de dos que se suicidó luego de que un hombre con el que se había vinculado subiera videos íntimos de ella—. Este proyecto busca incorporar al Código Penal la violencia sexual digital como delito específico. Su sanción permitiría perseguir y condenar penalmente la difusión, publicación, comercialización o reenvío de material íntimo sin consentimiento.

belen-san-roman1jpg Belén San Román, la joven policía por la que lleva nombre el nuevo proyecto de ley que busca penalizar la difusión de videos íntimos sin consentimiento. gentileza

Ellas, difundidas sin su consentimiento

“Es la mujer la que es perseguida, la que es señalada, la que pierde trabajo, la que también sufre consecuencias en sus hijos”, resaltó Eliana y recordó casos de famosas como Florencia Peña y la misma Wanda Nara.

Este año, en una audiencia ante la Justicia, la conductora denunció públicamente que Icardi la filmó desnuda sin su consentimiento, incluso después de estar separados, y que esos videos fueron usadas para amenazarla, exhibirse ante terceros y controlar su vida cotidiana.

wanda-nara-declaracionjpg Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda. gentileza

“Cuando ves un video en esa situación de una mujer, siempre ella es la ‘culpable’, ‘fácil’, o la que ‘quiso fama’. Y, en el caso puntual de Mauro, ya se ha demostrado un comportamiento muy violento en todo este tema mediático que tiene con su exesposa”,analizó.

Sobre la cantidad de consultas, Eliana aseguró que son diarias y en su mayoría de mujeres. Pero al no haber condenas penales, muchas no llegan a la instancia judicial por temor a perder sus trabajos, vergüenza a la exposición o por no saber cómo denunciar.