Un show inédito en Mendoza: Kaly Gong presentará 7 Chakras en el teatro Independencia

Este jueves 21 de agosto a las 21, el Teatro Independencia será escenario de una experiencia sensorial única: 7 Chakras, un concierto de gongs con más de 200 instrumentos ancestrales. Las entradas ya están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El show de Lali en Vélez se podrá disfrutar por streaming: cómo verlo en vivo

"Universo +30": Pablo Albella estrena su nuevo show y lleva la adultez al teatro con humor y ternura

La propuesta está dirigida por el maestro Kaly Gong y combina arte, meditación , sonido y vibración con el objetivo de activar la energía de los siete chakras. Y sí: el nombre puede sonarles, puesto que Kaly fue uno de los invitados de la última Vendimia Para Todxs , que tuvo como eje la espiritualidad.

Ahora, la invitación se trata de “un viaje sonoro y vibracional para conectar con tu interior”, en el que confluyen instrumentos ancestrales y contemporáneos como cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, tambores, campanas, didgeridoo y otros dispositivos que buscan armonizar el cuerpo y el espíritu.

Desde el ingreso al hall, el público será parte de un recorrido sensorial que lo preparará para sumergirse en la experiencia. A las 20.30 comenzará la ambientación con sonidos en la sala y, exactamente a las 21, “el sonar de un cuerno dará inicio al viaje por los chakras”, que irá desde el primer centro energético (Muladhara) hasta el séptimo. El recorrido se complementará con imágenes y luces asociadas a cada color y frecuencia.

El diseño sonoro se desplegará desde el escenario, los laterales y los palcos, lo que generará una vivencia completamente envolvente. La propuesta invita a “cerrar los ojos, o mantenerlos entreabiertos, para experimentar la totalidad del viaje a través de los sentidos, permitiendo que la vibración penetre a nivel molecular y despierte la estrella que habita en cada ser”.

El concierto está especialmente recomendado para quienes atraviesan situaciones de ansiedad, angustia o cambios profundos, así como para quienes buscan calma, paz interior y conexión consigo mismos. Sin embargo, no está habilitado para niños ni para personas con marcapasos o que utilicen audífonos.

image

Los beneficios atribuidos a las vibraciones y frecuencias del gong incluyen la reducción del estrés, la relajación profunda, la liberación de emociones reprimidas, la mejora de la calidad del sueño, el aumento de la energía, el alivio del dolor y una mayor capacidad de concentración.

Con una duración de 81 minutos, la experiencia culminará con “sonidos y voces del corazón, en una vibración final de regreso a la tierra”.

Estrenado en 2017 en el Auditorio Astor Piazzolla de Mar del Plata, el concierto de los 7 Chakras ya ha recorrido escenarios de Uruguay, México y distintas ciudades argentinas. Cada presentación se adapta al espacio elegido, y en esta ocasión lo hará en uno de los teatros más emblemáticos de Mendoza.