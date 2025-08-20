20 de agosto de 2025 - 13:46

Los Kjarkas en Mendoza: el grupo de música andina prepara un show imponente en el Arena Maipú

El legendario grupo boliviano de música andina repasará parte de su historia en un show este jueves 21 de agosto.

Por Andrés Aguilera

La legendaria banda boliviana de música andina Los Kjarkas llegará a Mendoza para brindar un concierto inolvidable. El show será este jueves 21 de agosto, a las 21, en el Arena Maipú Stadium, marcando así la primera vez que el grupo se presenta en este escenario.

Un show único que promete hacer vibrar al público mendocino con los sonidos ancestrales del altiplano”, anticipan desde la producción. Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketek.com.ar y en boleterías del Arena (solo en efectivo).

Embed - Los Kjarkas - Llorando Se Fue

La música legendaria del altiplano

Formados en 1965 en Capinota, Cochabamba, Los Kjarkas nacieron de la mano de los hermanos Hermosa —Wilson, Castel y Gonzalo— junto a Édgar Villarroel. El nombre proviene del quechua "kharka", que significa “temor” o “temblor”. Si bien comenzaron interpretando zambas argentinas en fiestas populares, pronto decidieron dedicarse a los ritmos tradicionales de su tierra como cuecas, wayñus y bailecitos, transformando el folclore boliviano en un lenguaje universal.

La historia del grupo tuvo varias etapas. En los años 70, Gonzalo Hermosa refundó la banda con nuevos músicos y, tras debutar en La Paz en 1975, comenzó su reconocimiento internacional. Su primer disco, "Bolivia" (1976), incluyó himnos como "La leyenda del amor" y marcó el inicio de una carrera discográfica que se expandió por todo el continente.

Con el paso del tiempo se sumaron integrantes clave como Ulises y Élmer Hermosa, Gastón Guardia y Julio Lavayén. Gracias a esa formación, desarrollaron un estilo propio que combinó poesía, instrumentos nativos y un registro vocal inconfundible, consolidado en discos como "Cóndor Mallku" (1980), "Desde el alma de mi pueblo" (1981) y "Canto a la mujer de mi pueblo" (1981).

La presentación en el Arena Maipú será un recorrido por su vasto legado, con clásicos como "Imillitay", "Wayayay", "Ave de cristal" y "Al final", además de nuevas composiciones.

