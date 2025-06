Tras los rumores de romance con Enzo Fernández: Pampita habló con Valentina Cervantes cara a cara

Entre los nombres mencionados, apareció el de Enzo Fernández , quien atravesaba una ruptura con Valentina Cervantes, madre de sus dos hijos y pareja desde la adolescencia. Según relató Cervantes, la propia Pampita le envió un mensaje para aclarar que no existía relación alguna con el futbolista. “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos... es una gran mujer . Es lo único que puedo decir de ella”, afirmó.

Desde su lado, Pampita también desmintiócualquier tipo de vínculo con Fernández. En una nota con Viviana en Vivo (Eltrece), negó conocer al futbolista: “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”, declaró. Atribuyó el origen del rumor a una coincidencia en redes sociales: una fotografía tomada en Stamford Bridge, estadio del Chelsea, durante un viaje de trabajo.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Web

Aclaró que se encontraba en Londres por una acción promocional que incluyó también ciudades como París y Edimburgo, y que incluso compartió la imagen junto a su amigo Martín como prueba. “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández. Nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, agregó.

La modelo expresó su malestar por el tratamiento mediático del caso. “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. No me gusta porque alguien se puede preguntar ‘¿será verdad, será mentira?’. Lo desmiento rotundamente”, concluyó.