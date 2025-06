Valuado en miles de dólares: cuánto cuesta el lujoso bolso de Enzo Fernández

Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Habló la supuesta tercera en la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Web

Durante el período de distanciamiento entre Fernández y Cervantes, los medios asociaron al jugador con distintas figuras públicas, desde su ex hasta celebridades como Pampita. Mancuso fue una de las mencionadas tras su exposición mediática en Gran Hermano. En sus palabras, la confusión surgió a partir de comentarios generales: “Yo hablé de que me gustaban los morochos de dientes blancos y lo relacionaron con esto y si dije que he estado con jugadores, pero nunca me referí a ninguno”.