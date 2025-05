Gol de Enzo Fernández y copa a casa: Chelsea campeón de la Conference League

Ya sobre el final, con los españoles tirados en ataque buscando la igualdad que les permitiera extender la final y seguir soñando con la vuelta olímpica, los de Maresca golpearon dos veces más a través de Jadon Sancho y Moisés Caicedo, y liquidaron la historia.

Este es el décimo título internacional para el Chelsea en 14 finales disputadas en toda su historia. El dato interesante pasa por el récord que consiguió, ya que con su primera Conference League es el único club en ganar las tres competencias organizadas por la UEFA: Champions League 2011/12 y 2020/21, Europa League 2012/13 y 2018/19 y Conference 2024/25.

Formaciones de Real Betis vs. Chelsea por la Conference League:

Real Betis: Adrián; Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Pablo Fornals; Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli; Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Filip Jørgensen; Malo Gusto, Trevor Chalobah, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Nicolas Jackson. DT: Enzo Maresca.

Datos del partido:

Estadio: Municipal de Breslavia.

Árbitro: Irfan Prljto (Bosnia y Herzegovina).

VAR: Jérôme Brisard (Francia).

Goles: PT: 9' Abdessamad Ezzalzouli (B). ST: 20' Enzo Fernández (C), 25' Nicolas Jackson (C), 38' Jadon Sancho (C), 46' Moisés Caicedo (C).