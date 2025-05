La dura realidad de los equipos del Federal A: habló el presidente de Gutiérrez Sport Club

Montalto, presidente de Gutiérrez Sport Club: "Están los combrobantes de pago"

Apenas algunas horas después de la noticia que indicaba que el Perro no había pagado el operativo policial, la ambulancia y los viáticos de la cuaterna arbitral, Montalto aseguró que no es cierto: “El que conoce el mundo del fútbol sabe que si 48 horas antes no pagás la seguridad, policía, ambulancia, y árbitros, el partido no arranca. Nosotros lo hicimos en tiempo y forma, están los comprobantes, pero por una cuestión de respeto y de seguridad no puedo andar por las redes sociales compartiéndolos”, expresó.