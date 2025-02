Pura incertidumbre en Gutiérrez Sport Club: renunciaron el presidente y el mánager

A continuación, Martínez agradeció el apoyo, y contó que tomó la decisión pensando en su salud y la de Gutiérrez. "Le agradezco a toda mi Comisión Directiva, a ex dirigentes, hinchas, y simpatizantes por el apoyo incondicional. Estoy convencido que esta decisión es lo más sano para el club, mi familia, y mi salud".

Pero lo malo no quedó ahí, debido a que en las últimas horas también se fue Gabriel Nasta, el mánager de la institución . El exdefensor recibió una propuesta para ser el entrenador de Guillermo Brown de Puerto Madryn, y decidió aceptarla. La noticia fue confirmada por el propio club sureño, a través de una publicación en Instagram donde le da la bienvenida al DT. "Gabriel Nasta vuelve al club y se hace cargo del plantel profesional de fútbol durante el 2025", reza el posteo.

De esta manera, a menos de un mes para el comienzo de la tercera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino, Gutiérrez no conoce a ciencia cierta como afrontará los costos, y que pasará desde lo institucional y organizativo. Horas convulsionadas.

Carlos Quiroga sobre su salida de Gutiérrez Sport Club: "Pensábamos distinto"

3(1).png Carlos Quiroga explicó su salida de Gutiérrez Prensa Gutiérrez

El dirigente, que estaba encargado del fútbol del Perro, dialogó en exclusiva con Diario Los Andes, y contó los pormenores de salida, lo que catapultó la crisis en el club. "Hubo algunos inconvenientes en el camino", expresó.

Según contó Quiroga, a fines del 2024 mantuvo una reunión con el ahora expresidente Martínez, donde decidieron unirse para el afrontar el 2025. "Esto comienza a fines de octubre, cuando Pablo Martínez se presenta con un muy buen proyecto. Estaba uno de sus hijos que es contador, y había algunos empresarios también. Se veía bastante bien, me dijo que lo apoyara en el fútbol y lo hice".

Lo económico fue un eje central desde el primer momento, debido a que el Federal A es un torneo altamente deficitario. "Le comenté que financieramente no estaba en las mismas condiciones que el año pasado. Él me prometió que la plata le iba a conseguir. Entonces, le dimos para adelante. Pero fue cambiando con el tiempo, inclusive en la comisión directiva no estuvo esa gente que prometía mucho", explicó.

Con un costo mensual superior a los 25 mil dólares, los magros ingresos de la institución y su destino fueron el desencadenante. "Es muy difícil reunir ese dinero. Yo esto lo vengo hablando desde diciembre, respecto a los sponsors, y a muchas cosas que no se hicieron. Lo que más me molestó es que el dinero que ingresó de AFA para el Federal se gastó en otras cosas, y no en lo necesario para la pretemporada, que es la parte más dura para una institución", analizó Quiroga.

Después de ese entredicho, y tras varios conflictos en el día a día, el directivo tomó la decisión de renunciar, según explicó el propio dirigente. "Hubo algunos inconvenientes en el camino. Me di cuenta que pensábamos distinto. Él tenía una forma de pensar y yo otra. Para que no hubiera problema, yo le cedí el espacio para que tomara las medidas correspondientes".

Finalmente, aseguró que está dispuesto a regresar a la institución, siempre y cuando se llame a Asamblea. "Me ha consultado mucha gente, pero bueno, esto es muy reciente. Es una etapa terminada con esta comisión, con la que yo no estaría. Si realmente ellos dan un paso al costado, probablemente sigamos, pero yo no puedo estar con gente que aceptó mi renuncia", cerró.

El comunicado del presidente Celeste: