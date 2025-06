¿Hay suficientes reservas en dólares?: el tema del que se habló en Aconcagua Radio

“Lo primero que tenemos en que tener en cuenta (lo dice cualquier libro básico de Economía) es que si el tipo de cambio flota, no interesan las reservas: lo que corrige el tipo de cambio. Por eso el Banco Central no interviene. Eso para la Argentina es una anomalía. No lo hemos visto en muchísimos años, entonces nos sentimos un poquito raros”, dijo, para empezar.