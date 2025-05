Pampita habló sobre su supuesto romance con Enzo Fernández: "Lo juro por mis hijos"

Ante la consulta sobre si existe un vínculo con el mediocampista del Chelsea a través de redes sociales, Pampita confirmó que se siguen mutuamente en Instagram. Sin embargo, aclaró que ese contacto no implica conocimiento personal: “Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona , no tengo nada que ocultar”.

Su incomodidad ante la situación

Pampita expresó su incomodidad ante la propagación de versiones sin fundamento sobre su vida privada. “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí”, afirmó. Y fue contundente al cerrar el tema: “Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”.

Pampita celebró sus 47 años junto a sus hijos. Pampita.

El rumor había surgido en Gossip (Net TV), donde una panelista sostuvo que Pampita y Fernández habrían coincidido en Londres en noviembre, cuando el futbolista jugaba un partido el día 7 y la modelo publicó una imagen en la ciudad tres días después. La periodista aclaró que ambos estaban solteros y que la modelo había declarado que se encontraba “conociendo gente”, pero Pampita negó cualquier tipo de encuentro o vínculo.