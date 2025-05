Renuncia a TN luego de 8 años: cómo es la historia de Mariana Segulin

El comunicado de la periodista

En sus palabras, Segulin definió el fin de esta etapa como un momento de balance y transformación. “Después de 8 años intensos, aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer, dejo TN ”, escribió. Con un tono reflexivo, la periodista destacó la gratitud por el aprendizaje acumulado, por el respaldo de la audiencia y por los vínculos laborales que marcaron su paso por el canal: “Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo”.