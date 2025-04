6 meses después: Roberto García Moritán reveló lo que más extraña de Pampita

“La vida en familia, por sobre todas las cosas” , respondió cuando le preguntaron si extrañaba algo de su pasado. “Pasó mucho tiempo, Caro ya está en pareja. Es tiempo suficiente como para ya pensar mi vida de otra manera. Hoy, hace mucho tiempo que no me sentía tan bien”, dijo, visiblemente más tranquilo.

Consultado por Belén Ludueña sobre si realizó una autocrítica después de la separación, Moritán fue directo: “En esos tiempos donde a uno no solamente se le derrumba el aspecto familiar, sino también el profesional, se hacen muchos replanteos. La conclusión termina siendo que de todo lo que pasó, hoy salió y me convertí en una mucho mejor versión de mí mismo”. Destacó que la experiencia lo fortaleció y le enseñó a ser más resiliente.

También opinó sobre cómo influyó la política en su separación. Aseguró que su exposición generó consecuencias dentro del ámbito público: “Hubo una conjunción de voluntades que hicieron que mi imagen se dañara. Salió mal porque mi nivel de conocimiento aumentó y generó detractores, pero también personas que entendieron que lo mío en política era genuino”. Frente a la pregunta de si lo vivido con Pampita fue usado políticamente, no dudó: “Sí. Fue estimulado, empujado, aprovechado e inflado. Muchos lo disfrutaron también”.

Sobre su expareja, fue elogioso y afectuoso. “Ella es una mujer magnífica, muy querida por el público, con una carrera llena de logros. Así como en algún momento me señalaban como el marido de Pampita, también me transfirió mucho cariño y me dio muchas oportunidades”, concluyó Moritán, quien hoy afirma estar listo para nuevos desafíos.