Susto y tensión: el relato Matías Alé sobre el incendio que sufrió en su casa y su estado de salud

Matías Alé rompió el silencio este martes y llevó tranquilidad tras el susto que vivió en su casa durante la noche del lunes, cuando un incendio doméstico obligó a la intervención de los servicios de emergencia. En diálogo con Arriba Argentinos, el actor relató con detalle lo ocurrido y aclaró que ya fue dado de alta.

En el noticiero compartieron un video de Matías en el que comentó que se trató de un " accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar”, explicó al comenzar su testimonio, con una voz todavía afectada por la inhalación de humo.

Según contó, el foco del incendio se originó de manera inesperada a partir de un descuido cotidiano. “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, detalló, sin dramatizar, pero con evidente cansancio.

El actor aclaró que en ese momento estaba solo en la vivienda junto a su perro , ya que su esposa había salido a realizar trámites. Esa circunstancia volvió aún más angustiante la situación. De acuerdo con su relato, él estaba en el baño del segundo piso cuando comenzó a percibir algo extraño.

“Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo . Estaba nuestro salchi dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron”, recordó, al describir los primeros minutos del incendio.

Al bajar, el panorama fue más complejo. “Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, explicó, en referencia a las hornallas eléctricas y al riesgo que implicaba intervenir sin saber el alcance del fuego.

incendio ale

Sin embargo, esa decisión evitó un posible accidente mayor y permitió que el operativo se desarrollara sin consecuencias más graves. Horas después, ya fuera del sanatorio y desde su auto, el mediático volvió a hablar con el programa para actualizar su estado de salud.

“Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”, confesó, con sinceridad. El episodio solo dejó daños materiales.

Con el alta médica confirmada y su mascota a salvo, el actor agradeció la preocupación del público y destacó la importancia de actuar con rapidez y precaución ante este tipo de emergencias domésticas.