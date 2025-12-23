23 de diciembre de 2025 - 13:04

Susto y tensión: el relato Matías Alé sobre el incendio que sufrió en su casa y su estado de salud

El actor habló con "Arriba Argentinos" y dio detalles del accidente doméstico que sufrió en su casa que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Matías alé incendio en su casa
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Matías Alé rompió el silencio este martes y llevó tranquilidad tras el susto que vivió en su casa durante la noche del lunes, cuando un incendio doméstico obligó a la intervención de los servicios de emergencia. En diálogo con Arriba Argentinos, el actor relató con detalle lo ocurrido y aclaró que ya fue dado de alta.

Leé además

Matías Alé debió ser atendido de urgencia tras un accidente doméstico.

Internaron a Matías Alé tras un accidente doméstico: cómo está su salud

Por Redacción Espectáculos
Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos

En el noticiero compartieron un video de Matías en el que comentó que se trató de un "accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar”, explicó al comenzar su testimonio, con una voz todavía afectada por la inhalación de humo.

Según contó, el foco del incendio se originó de manera inesperada a partir de un descuido cotidiano. “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, detalló, sin dramatizar, pero con evidente cansancio.

Embed - MATÍAS ALE INTERNADO, TRAS UN INCENDIO EN SU CASA: EL ACTOR HABLÓ DEL MAL MOMENTO, "TUVE MIEDO"

Matías Alé debió ser hospitalizado tras el incendio

El actor aclaró que en ese momento estaba solo en la vivienda junto a su perro, ya que su esposa había salido a realizar trámites. Esa circunstancia volvió aún más angustiante la situación. De acuerdo con su relato, él estaba en el baño del segundo piso cuando comenzó a percibir algo extraño.

“Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro salchi dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron”, recordó, al describir los primeros minutos del incendio.

Al bajar, el panorama fue más complejo. “Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, explicó, en referencia a las hornallas eléctricas y al riesgo que implicaba intervenir sin saber el alcance del fuego.

incendio ale

Sin embargo, esa decisión evitó un posible accidente mayor y permitió que el operativo se desarrollara sin consecuencias más graves. Horas después, ya fuera del sanatorio y desde su auto, el mediático volvió a hablar con el programa para actualizar su estado de salud.

“Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”, confesó, con sinceridad. El episodio solo dejó daños materiales.

Con el alta médica confirmada y su mascota a salvo, el actor agradeció la preocupación del público y destacó la importancia de actuar con rapidez y precaución ante este tipo de emergencias domésticas.

matias ale
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Nueva estrategia de la defensa? La enfermedad mental que padece Nick Reiner.

La enfermedad mental que tiene Nick Reiner y será usada por su defensa: lo vuelve "errático y peligroso"

Por Redacción Espectáculos
bella hadid protagoniza la nueva serie de ryan murphy: mira el espectacular trailer

Bella Hadid protagoniza la nueva serie de Ryan Murphy: mirá el espectacular trailer

Por Redacción Espectáculos
La decisión en Navidad de la Familia Real de España sorprendió al mundo.

La decisión navideña de la Casa real de España que sorprende al mundo

Por Agustín Zamora
marvel y el vistazo oficial a avengers: doomsday que confirma el regreso de uno de los originales

Marvel y el vistazo oficial a "Avengers: Doomsday" que confirma el regreso de uno de los originales

Por Redacción Espectáculos