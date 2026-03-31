Sorpresa en Disney+ con 7 episodios: un adictivo thriller sobre una desaparición

Un viaje aparentemente tranquilo se descontrola cuando uno de los integrantes se esfuma y, en su reemplazo, aparece un cadáver.

Ideal para maratonear este fin de semana largo, Disney+ presentó una nueva miniserie policial que mezcla misterio, tensión y giros inesperados. Con una trama centrada en una desaparición que rápidamente escala a algo mucho más oscuro, la producción se perfila como uno de los estrenos más comentados de la plataforma.

Se trata de “Si es martes, es asesinato”, la ficción que combina el clásico “¿quién fue?” con un grupo de personajes llenos de secretos.

Creada por Carlos Vila, conocido por su trabajo en “Los misterios de Laura”, y dirigida por Salvador Calvo, la producción cuenta con un elenco destacado encabezado por Inma Cuesta, Álex García y Ana Wagener, figuras reconocidas del cine y la televisión española.

"Si es martes, es asesinato", la nueva miniserie disponible en Disney+ "Si es martes, es asesinato", la nueva miniserie disponible en Disney+ gentileza De qué trata la nueva serie de Disney+ La historia arranca con lo que parece ser un viaje tranquilo: un grupo de turistas españoles llega a Lisboa para disfrutar de unas vacaciones organizadas. Sin embargo, todo cambia cuando aparece el cadáver de uno de los integrantes en el hotel donde se hospedan. A partir de ese momento, la calma desaparece y el viaje se transforma en una pesadilla.

En medio del desconcierto, un pequeño grupo de aficionados a las novelas policiales y al true crime decide tomar cartas en el asunto e investigar por su cuenta. Lo que empieza como un intento amateur por descubrir la verdad, pronto se convierte en una trama cargada de sospechas, donde cualquiera podría ser el culpable.