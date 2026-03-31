Sorpresa en Disney+ con 7 episodios: un adictivo thriller sobre una desaparición

Se trata de “Si es martes, es asesinato”, la ficción que combina el clásico “¿quién fue?” con un grupo de personajes llenos de secretos.
Creada por Carlos Vila, conocido por su trabajo en “Los misterios de Laura”, y dirigida por Salvador Calvo, la producción cuenta con un elenco destacado encabezado por Inma Cuesta, Álex García y Ana Wagener, figuras reconocidas del cine y la televisión española.
De qué trata la nueva serie de Disney+
La historia arranca con lo que parece ser un viaje tranquilo: un grupo de turistas españoles llega a Lisboa para disfrutar de unas vacaciones organizadas. Sin embargo, todo cambia cuando aparece el cadáver de uno de los integrantes en el hotel donde se hospedan. A partir de ese momento, la calma desaparece y el viaje se transforma en una pesadilla.
En medio del desconcierto, un pequeño grupo de aficionados a las novelas policiales y al true crime decide tomar cartas en el asunto e investigar por su cuenta. Lo que empieza como un intento amateur por descubrir la verdad, pronto se convierte en una trama cargada de sospechas, donde cualquiera podría ser el culpable.
Embed - Si es martes, es asesinato | Tráiler oficial | Estreno el 31 de marzo en Disney+
Con una primera temporada de 7 episodios disponibles desde su estreno, la serie apuesta por el suspenso constante y el desarrollo de personajes con múltiples capas. Por ahora, no hay confirmación sobre una segunda temporada.
Entre desapariciones, secretos y tensiones crecientes, "Si es martes, es asesinato" se posiciona como una de esas ficciones que invitan a ver “un capítulo más” hasta llegar al final. Ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos con escenarios cerrados y giros que mantienen la intriga hasta el último minuto.