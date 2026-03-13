13 de marzo de 2026 - 09:34

Sol Abraham sorprendió al exponer a la producción de Gran Hermano

En medio de la gala de Gran Hermano, la participante le reveló a Santiago del Moro que ya había escuchado comentarios racistas.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Este miércoles 11 de marzo Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada por realizar comentarios racistas contra su compañera. Pero eso no fue todo, ya que Sol Abraham expusó a la producción en vivo, revelando que ya había escuchado esos "chistes" de su compañera.

“También escucho un montón de estos comentarios que son fuera de lugar, pero en este…”, continuó la concursante antes de ser interrumpida por el conductor de Gran Hermano, quién cambió de tema rápidamente.

El comunicado de Gran Hermano para expulsar a Carmiña Masi

“Gran hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”, comenzó Santiago del Moro en el ciclo de Telefe, y luego fue la voz de la producción quién añadió: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana”.

“No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiere que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”, continuó Gran Hermano y agregó: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”.

Por último, la voz de la producción le reveló a Carmiña Masi tras sus repudiables comentarios: "Mi decisión es que a partir de este momento estás expulsada de mi casa".

