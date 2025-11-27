Segunda temporada, ¿sí o no? Disney reveló el futuro de la serie protagonizada por Kim Kardashian

Tras el impacto generado por su debut y mientras todavía está en emisión, la serie liderada por Kim Kardashianya genera intriga por su continuidad. Por suerte, y sorpresa, Disney confirmó la segunda temporada de la producción, que se consolida como uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma en los últimos meses.
“Todo vale” (All's Fair) es el drama legal creado por Ryan Murphy que marcó el primer protagónico de Kardashian en una ficción guionada. La serie, que comparte elenco con figuras como Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, fue oficialmente renovada para una segunda temporada gracias a su sólida recepción y altos niveles de audiencia.
"Todo vale", un éxito que se confirmó antes del final de la primera temporada
La decisión sorprendió a muchos, ya que la primera temporada aún no concluyó. Hasta el momento, Disney lanzó seis episodios y continúa estrenando uno nuevo cada martes. El cierre llegará con un final especial de dos capítulos, previsto para el 9 de diciembre.
Desde su estreno, la serie se posicionó rápidamente como uno de los títulos más vistos del catálogo, impulsada tanto por la curiosidad alrededor del debut actoral de la modelo como por una trama que combina poder, dinero y disputas legales de alto perfil.
“Todo vale”, una serie de mujeres empoderadas en Disney+
La ficción sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden abandonar un estudio jurídico dominado por hombres para crear su propio bufete. Brillantes, ambiciosas y emocionalmente complejas, las protagonistas enfrentan separaciones millonarias, escándalos mediáticos y lealtades frágiles, tanto dentro como fuera de los tribunales.
Embed - Todo Vale | Tráiler Doblado | Disney+
El eje del relato pone el foco en el costo personal del éxito profesional y en un universo donde el amor se negocia como un contrato más. En ese contexto, Kim Kardashian encarna a una abogada en pleno ascenso, un rol que dialoga directamente con su presente personal.
La abogacía, entre la ficción y la vida real de Kim Kardashian
El proyecto llegó a la pantalla poco después de que Kardashian obtuviera su título de abogada, resultado de un proceso que inició en 2019 a través del programa de aprendizaje legal del estado de California, una modalidad alternativa a la universidad tradicional. Durante su formación trabajó junto a la abogada Jessica Jackson, especializada en reformas penales y casos de injusticia judicial.
En 2021, Kardashian aprobó el exigente “baby bar”, uno de los exámenes clave para continuar su camino legal. Este año completó la formación requerida, aunque recientemente confesó que desaprobó el examen final de matriculación tras confiar en respuestas incorrectas brindadas por inteligencia artificial.