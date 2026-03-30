Se va de Netflix el 1 de abril: el drama romántico de época con Olivia Colman que no te podés perder

Protagonizada por Odessa Young y Josh O'Connor, este relato íntimo de Netflix sobre una criada y un aristócrata dejará la plataforma el próximo 1 de abril de 2026.

Netflix retira de su catálogo uno de los dramas románticos más aclamados de los últimos años. Amores prohibidos, ambientada en la Inglaterra de 1924, narra el vínculo secreto entre una joven criada y el hijo de una familia adinerada. Con actuaciones estelares, la película ofrece una mirada introspectiva sobre el deseo y las diferencias sociales.

El filme se destaca por su tono pausado y su capacidad para retratar las emociones contenidas en una época de rígidas estructuras. Jane Fairchild es una joven empleada que se encuentra en secreto con Paul Sheringham, un hombre de clase alta destinado a un matrimonio de conveniencia. Este encuentro amoroso no solo marca su presente, sino que repercute en su futuro como escritora.

Los detalles técnicos y el elenco de lujo que deja la plataforma A diferencia de otras producciones del género que suelen extenderse en temporadas largas, Amores prohibidos condensa su potencia narrativa en poco más de una hora y cuarenta minutos. La dirección logra que cada gesto y silencio de los protagonistas transmita la urgencia de un tiempo que se agota, mientras la boda de Paul se asoma como el fin inevitable de su aventura de siete años.

Embed El reparto es uno de los puntos más fuertes de la película. Además de la química entre Young y O’Connor, el espectador se encuentra con figuras de la talla de Olivia Colman y Colin Firth, quienes interpretan a los patrones de Jane. La presencia de estos ganadores del Oscar eleva el nivel de un drama que prefiere la sutileza por sobre el estruendo emocional.

Últimos días para ver este drama antes de su salida en Latinoamérica La vigencia de este título en el streaming local termina el 1 de abril de 2026. Para quienes disfrutan de los dramas de época con una estética cuidada, es el momento ideal para darle una oportunidad. La historia trasciende el romance convencional al enfocarse en las decisiones que definen el rumbo de una vida y cómo los recuerdos moldean la identidad futura de la protagonista.

Es importante notar que, mientras en Latinoamérica se despide de Netflix, en otras regiones como Estados Unidos la película se encuentra en otros servicios de suscripción. Esta rotación en los derechos de transmisión hace que su salida de la plataforma sea inminente para el público regional, cerrando una ventana de acceso simple a esta obra íntima y delicada.