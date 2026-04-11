Se conoció quién será eliminado este lunes de Gran Hermano

Los nominados del pasado miércoles se miden en una placa que definirá la octava salida del certamen

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su octava eliminación el próximo lunes 13 de abril tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Nazareno, Daniela, Jessica “La Maciel”, Lola, Brian y “Manu” Ibero, además de Titi y Pincoya, que habían sido mandadas al voto del público antes de las nominaciones.

Gran Hermano Este lunes se conocerá a quién abandone la casa de Gran Hermano. Web La particularidad es que el último jueves no bajó nadie de placa, por lo que estos ocho siguen en carrera para dejar la casa el lunes. A raíz de eso, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de los nominados: Brian y Lola. En un primer lugar, la encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores quieren de forma amplia que se vaya el exfutbolista.

Esta encuesta anticipó que el mano a mano será entre Brian y Lola, aunque luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números dieron una vuelta completa a la hora de la eliminación. En este caso, Tomaszeusky obtuvo el 60,4% de los 2521 votos, mientras que Sarmiento se llevó el 39,6%.