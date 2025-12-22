Se confirmó qué pasará con Miranda! en 2026 tras la mala noticia: "Mirá dónde terminamos"

En medio del recital, el grupo confirmó que se tomará un descanso de los escenarios durante 2026, una decisión consensuada y celebrada por el público. La pausa no implica una despedida definitiva, sino un paréntesis necesario para enfocarse en un nuevo proyecto artístico: la grabación de un disco, con trabajo diario en el estudio.
“Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco todos los días”, explicó Ale Sergi, luego de pedir un fuerte aplauso para los músicos que los acompañan.
Lejos de sonar a adiós, el cantante transmitió tranquilidad y entusiasmo por lo que viene. “Los vamos a extrañar muchísimo, pero nos vamos con la alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante tanto tiempo”, expresó.
Uno de los momentos más conmovedores del show llegó cuando Sergi recordó los orígenes de Miranda! y el vínculo que lo une a Juliana Gattas.
“Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, dijo, mientras su compañera se emocionaba hasta las lágrimas ante la ovación del público.
Para el cierre, el líder de la banda agradeció el apoyo incondicional de los fans y se mostró aún sorprendido por el camino recorrido. “Era una fantasía ver estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Gracias por regalarnos esto”, concluyó.
Miranda! bajó el telón de un año intenso con la promesa de un nuevo disco y un regreso a los escenarios en 2027.