Se agranda la familia: Mina Bonino anunció que será madre otra vez

La periodista anunció en un streaming su embarazo de 12 semanas y se animó a revelar el género del bebé que espera con Federico Valverde.

La periodista argentina Mina Bonino confirmó en vivo que está embarazada y que espera otro hijo junto al futbolista uruguayo Federico Valverde. El anuncio se produjo durante una transmisión en el canal de streaming Barro TV, donde la comunicadora compartió la noticia con emoción y naturalidad. Según contó al aire, cursa la semana 12 de gestación.

“Estoy de doce semanas, para los que me preguntan acá en el chat. Y es ¡una nena!”, expresó Bonino ante la sorpresa de sus compañeros y la audiencia. Minutos después, volvió a remarcar su felicidad: “Sí, voy a ser mamá de una nena. ¡No lo puedo creer!”, exclamó al contar la llegada de la hermanita de Benicio y Bautista.

El clima distendido del programa permitió que la periodista interactuara con los mensajes en tiempo real y respondiera preguntas de los seguidores, que celebraron la noticia con entusiasmo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Haceinstantes (@haceinstantesok) Un anuncio especial para Federico Valverde El anuncio coincidió con una jornada especial para Valverde en España. Horas antes, el mediocampista del Real Madrid había convertido un gol en la victoria 4-1 frente a la Real Sociedad y lo celebró con un gesto particular: simuló una mamadera con el pulgar en la boca, una señal que muchos interpretaron como anticipo del embarazo. La confirmación posterior en el streaming terminó de darle sentido a la escena que se viralizó en redes sociales.

Durante la transmisión, Bonino, de 32 años, también reveló el nombre elegido para la beba: “No sabes lo lindo que es, hoy nos enteramos, hoy temprano”. Y luego anunció: “Ya tenemos nombre, se va a llamar Bruna”. La elección mantiene una tradición familiar, ya que los otros dos hijos de la pareja, Benicio y Bautista, también comienzan con la letra “B”, reforzando una identidad compartida dentro del hogar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Observador UY (@observadoruy) La historia de Mina Bonino y Federico Valverde comenzó en 2019, cuando oficializaron su relación y ella decidió mudarse a España para acompañar al futbolista en su carrera europea. Desde entonces, consolidaron su proyecto familiar y profesional, combinando la exposición mediática con la vida en el fútbol de elite. Con la llegada de Bruna, la familia vuelve a ampliarse y suma un nuevo capítulo a una historia que sigue generando repercusión tanto en el deporte como en el espectáculo.