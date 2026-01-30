Marc Anthony confirmó el embarazo de Nadia Ferreira: será padre por octava vez

El cantante y la modelo celebraron su tercer aniversario de casados y anunciaron en redes la feliz noticia.

El cantante de salsa Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron la noticia de que un nuevo bebé viene en camino. La pareja, que se casó en 2023, celebró su tercer aniversario de casados con el anuncio de la llegada del segundo hijo en común.

Fue a través de una publicación en redes sociales donde mostraron una fotografía en la que se ve la pancita de la modelo paraguaya con tres manos posadas sobre ella: la de ella, el cantante y el pequeño Marco, de apenas dos años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira Muñiz (@nadiaferreira) “Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser el hermano mayor”, escribió la modelo en su perfil de redes y rápidamente se llenó de comentarios.

“Bendiciones”, “Felicitaciones”, “Crece el equipo de los niños. Dios bendiga y guarde a ese bebecito tan amado y deseado”, “Muchas felicidades”, fueron algunos de los mensajes entre los que se destacaron el de Nathy Peluso y Stefi Roitman.

Marc Anthony Marc Anthony será padre por octava vez. web La pareja se casó el 28 de enero de 2023 en una exclusiva ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami. La boda, que contó con la presencia de David Beckham, Carlos Slim, Salma Hayek, Vin Diésel y Maluma, entre otros, fue un evento donde todos los invitados tuvieron que entregar sus celulares para evitar filtraciones.