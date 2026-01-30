30 de enero de 2026 - 10:24

Marc Anthony confirmó el embarazo de Nadia Ferreira: será padre por octava vez

El cantante y la modelo celebraron su tercer aniversario de casados y anunciaron en redes la feliz noticia.

Marc Anthony será padre por octava vez.

Marc Anthony será padre por octava vez.

Fue a través de una publicación en redes sociales donde mostraron una fotografía en la que se ve la pancita de la modelo paraguaya con tres manos posadas sobre ella: la de ella, el cantante y el pequeño Marco, de apenas dos años.

“Bendiciones”, “Felicitaciones”, “Crece el equipo de los niños. Dios bendiga y guarde a ese bebecito tan amado y deseado”, “Muchas felicidades”, fueron algunos de los mensajes entre los que se destacaron el de Nathy Peluso y Stefi Roitman.

Marc Anthony
Marc Anthony será padre por octava vez.

Marc Anthony será padre por octava vez.

La pareja se casó el 28 de enero de 2023 en una exclusiva ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami. La boda, que contó con la presencia de David Beckham, Carlos Slim, Salma Hayek, Vin Diésel y Maluma, entre otros, fue un evento donde todos los invitados tuvieron que entregar sus celulares para evitar filtraciones.

A las dos semanas de sellar su amor en el altar, coincidiendo con San Valentin, Marc Anthony y la modelo de 26 años anunciaron la llegada de Marco, que nació en Junio.

Marc Anthony
Marc Anthony será padre por octava vez.

Marc Anthony será padre por octava vez.

Marc Anthony será padre por octava vez

Con la llegada del nuevo bebé, el cantante cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz se convertirá en padre por octava vez. El neoyorquino ya tiene a Arianna y Chase con Debbie Rosado; Christian y Ryan fruto de su relación con la ex Miss Universo Dayanara Torres; los mellizos Max y Emme, que nacieron en 2008, momento en el que crecía su relación con Jennifer López y Marco, su primer hijo con su actual esposa.

