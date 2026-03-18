Roberto Pettinato se enojó con Fernanda Iglesias: "Me genera dudas si la hija de Fernanda no es mía"

El conflicto mediático entre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con declaraciones cruzadas que elevaron el tono de la polémica. El cruce se originó a partir de acusaciones públicas que la panelista realizó semanas atrás en televisión y que generaron una fuerte respuesta del conductor.

Todo comenzó cuando Iglesias, en el programa Puro Show, lanzó una serie de afirmaciones sobre Pettinato que incluyeron supuestos episodios vinculados a Charly García . Esos dichos no pasaron inadvertidos y motivaron la reacción del exconductor, quien decidió responder en el mismo ciclo.

“Hay temas de los que no voy a hablar porque hay una demanda penal en curso, pero no voy a dejar pasar una barbaridad semejante. Conozco a una panelista súper horrible que dice cualquier cosa”, expresó Pettinato, visiblemente molesto por las acusaciones.

En esa misma línea, el conductor rechazó de manera tajante las versiones que circularon sobre su vínculo con el músico. “ Yo no le robé ni plata ni pareja a nadie . Siempre tuve una relación de amistad con Charly y con Mecha", expresó.

Embed - Roberto Pettinato A FONDO contra Fer Iglesias por el engaño a Charly García: ella responde CON TODO

"Lo que dice Iglesias es mentira. Si tiene pruebas, que las muestre. Mi relación con ellos está intacta. ¿Qué pasaría si yo saliera a inventar cosas también? ”, sostuvo.

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando Pettinato realizó una declaración que generó fuerte repercusión. “Le voy a consultar a mi abogado la posibilidad de pedir un ADN, porque ahora me genera dudas si la hija de Fernanda no es mía. Sí, voy a pedir un ADN de esa chica”, lanzó, en una frase que provocó un inmediato rechazo.

La hija de Fernanda Iglesias reaccionó a las declaraciones de Roberto Pettinato

Tras la difusión de esas palabras, Iglesias reaccionó con indignación y cuestionó la referencia hacia su hija. La joven, de 21 años, también se expresó públicamente. “¿Cómo puede decir algo así? La impunidad de los hombres”, escribió.

Por su parte, la periodista respondió con dureza a los dichos del conductor. “Es una barbaridad que se meta con mi hija, que tiene 21 años. Meterte públicamente con la identidad de alguien es gravísimo. ¿Tanto te molestó lo que dije sobre Charly García? Eso lo sabe mucha gente. No me importa si me lleva a juicio”, afirmó.

Lejos de bajar el tono, Iglesias cerró con una frase contundente. “Tenés las neuronas quemadas y todos sabemos por qué. No sé qué pensar de alguien que dice algo así… Me llama panelista horrible, pero en otro momento no pensaba lo mismo cuando entraba a mi camarín. Incluso, quizás hasta le parecía linda”.