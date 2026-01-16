16 de enero de 2026 - 09:47

Revelaron el motivo que hizo que Matías Alé expulse a Alfa Santiago de su obra de teatro: "Tensión sexual"

La desvinculación del ex Gran Hermano se dio luego de una serie de advertencias internas dentro del elenco.

Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

Por Agustín Zamora

Por Redacción Espectáculos

El encargado de destapar la olla fue el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró tener información de primera mano sobre lo que ocurre detrás del telón. “Quiero abrir el programa de hoy con el primer escándalo del verano aquí en Mar del Plata. Por un lado Alfa y por el otro lado Matías Alé. Me llega data desde adentro del teatro fuerte”, anunció el comunicador.

Tensión entre Matías Alé y Alfa: sospechas y cercanía inapropiada

Según el relato de Etchegoyen, el detonante de la expulsión no fue una falla técnica ni un incumplimiento de contrato, sino una cuestión mucho más profunda que involucra a la pareja de Alé, Martina Vignolo. Las versiones que circulan entre los integrantes de la compañía sugieren que el actor no veía con buenos ojos el trato que el ex Gran Hermano mantenía con la joven.

“Dos personas de adentro del teatro me dicen que Matías tenía celos de su novia por la relación que tenía con Alfa en el teatro. Me hablan de un vínculo cercano de Alfa con Martina Vignolo, esposa de Matías, que nunca pasó nada pero que había cierta tensión sexual con él”, detalló el periodista.

Matías Alé
Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

Al parecer, la confianza entre el ex Gran Hermano y Martina habría cruzado un límite para Alé, quien supuestamente los habría sorprendido en situaciones de mucha complicidad. “Es más, me dicen incluso que Matías los habría visto cercanos a Alfa y a Martina algún que otro día muy cómplices charlando”, añadió Etchegoyen.

Pero los celos no serían solo sentimentales. La información indica que Alé también sentía que el carismático participante de Gran Hermano le estaba quitando protagonismo frente al público. “Y eso no es todo, me dicen que Matías sentía celos profesionales también porque Alfa le hacía sombra”, explicó el conductor, sugiriendo que la competencia por el centro de la escena terminó de desgastar el vínculo.

Matías Alé
Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

Matías Alé decidio echar a Alfa de su obra de teatro.

A pesar de que Matías Alé intentó bajarle el tono a la polémica en diálogo con la prensa, el conflicto está lejos de quedar en una simple anécdota de verano. “Yo me comuniqué con Matías que me dice que no pasa nada de esto pero los rumores que a mí me dan son estos y de gente que está ahí dentro de la obra”, concluyó Etchegoyen.

