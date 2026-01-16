El emotivo mensaje con el que el Chino Leunis mostró cuánto creció su hija: "Me llenas de orgullo"

Delfina cumplió 16 años y el periodista le dedicó un tierno mensaje en redes sociales para saludarla.

El Chino Leunis le dedicó sentidas palabras a su hija, por su cumpleaños 16.

El Chino Leunis conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su hija Delfina con motivo de su cumpleaños número 16. A través de sus redes sociales, compartió un posteo cargado de amor, recuerdos y orgullo, acompañado por un carrete de fotos que recorren distintas etapas de la vida de la adolescente.

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 900 mil personas, el periodista y participante de MasterChef Celebrity escribió unas sentidas palabras para saludar a su hija en su fecha especial. "Estar en tu camino, y que vos estés en el mío, es uno de los regalos más maravillosos que me dio la vida", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chino Leunis (@leandroleunis) Luego, Leunis expresó a corazón abierto: "Me llenás de orgullo por quién sos y por la mujer en la que te vas convirtiendo cada día". Su publicación continuó con una serie de adorables imágenes de cuando Delfina, fruto de su relación con Karin Rodríguez, de quien se separó en 2018, era pequeña y asistía al jardín.

Esta decisión de combinar imágenes vintage de cuando era una niña con postales más actuales que reflejan su crecimiento y la adolescente en la que se convirtió generó mucha ternura en los usuarios que siguen su contenido en Instagram. Asimismo, decidió acompañarlo con un texto profundo y sincero, en el que expresó su amor incondicional y la felicidad que siente al verla crecer.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chino Leunis (@leandroleunis) El emotivo mensaje del Chino Leunis para su hija Delfina Su posteo también incluyó un especial recordatorio para la adolescente. "Nunca te olvides de esto: siempre que mires al costado, ahí voy a estar. Para apoyarte, para alentarte, para decirte vos podés. Para llorar juntos, para reírnos, para lo que sea que necesites", expresó el Chino Leunis a su hija Delfina.