Por qué le dicen India a Tamara Paganini: "Arruinó mi vida"

El regreso de la segunda finalista de Gran Hermano 1 a la casa más famosa despertó la curiosidad de los más jóvenes.

Gran Hermano se paralizó al recibir nuevamente a Tamara Paganini, la subcampeona y figura más disruptiva de la histórica primera edición del reality en el año 2001. Su anuncio revolucionó las redes sociales, donde el público más veterano celebró la noticia, mientras que las nuevas generaciones comenzaron a preguntarse por qué todos se refieren a ella como "La India".

Lejos de tratarse de un sobrenombre inventado por sus fanáticos o por la producción del programa, el origen de "India" se remonta directamente al nacimiento de la mediática y a una firme decisión de su padre.

Gran Hermano Tamara Paganini regresó a Gran Hermano tras 25 años. web "India me llaman desde los 18 años. Mi papá quiso anotarme así, pero no lo dejaron", confesó Tamara durante una profunda entrevista brindada al diario La Nación en el año 2021. Ante la negativa del Registro Civil de la época para inscribirla con ese nombre, sus padres debieron optar por Tamara, un nombre que ella terminó aborreciendo debido a las traumáticas consecuencias de su paso por la televisión.

El odio de Tamara Paganini hacia su verdadero nombre La exposición pública, el fanatismo desmedido y el posterior asedio mediático que sufrió tras su salida del reality generaron en ella un fuerte rechazo hacia su propia identidad legal.

"Al nombre Tamara llegué a odiarlo, lo escuchaba todo el tiempo, soñaba con voces que lo repetían. Si me decían Tamara por la calle no me daba vuelta, si me decían India, sí, era amigo", relató crudamente Paganini para ilustrar el nivel de fobia social que llegó a desarrollar. "La odiaba a Tamara, arruinó mi vida", sentenció en aquella oportunidad.