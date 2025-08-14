Noelia Marzol reveló los polémicos resultados de sus cirugías estéticas: "Paciencia porque tardan"

La bailarina y actriz Noelia Marzol, reconocida por su presencia en televisión y redes sociales, reveló en un mensaje directo a sus seguidores que en los últimos meses se sometió a una serie de tratamientos estéticos. La artista, de amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, explicó qué procedimientos realizó a través de sus redes.
U63WWLFYSBBCTKKYAFCMQCAPJQ.jpg?quality=75&smart=true&auth=15db657a2805351d17fd93c2e039bf62739a8553a401c364192265d7ed407ec9&width=980&height=640
El relato de Noelia Marzol sobre sus cirugías
Marzol inició su relato explicando que su foco inicial estuvo en el rostro, debido a problemas de acné y aparición de manchas que atribuyó, en parte, a cambios hormonales y a marcas residuales de su embarazo. La actriz contó que lleva varios meses en tratamiento y remarcó que estos procesos no ofrecen resultados instantáneos.
“Ténganse paciencia porque tardan. Los tratamientos no son mágicos, pero funcionan”, afirmó, al tiempo que destacó una mejora significativa en la calidad de su piel, aunque todavía enfrenta pequeñas secuelas. También detalló que eliminó manchas originadas durante el embarazo y que todo el procedimiento lo realizó con una amiga que dirige un centro de estética integral.
La bailarina también abordó otros aspectos de su cuidado personal, como el escote y el cabello. En cambio, puso especial énfasis en el tema de los labios, donde reconoció que en un momento el volumen que tenía era exagerado, consecuencia de un efecto acumulativo en las aplicaciones estéticas. “No sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Y lo detecté, por suerte lo detecté y me fui a quitar”, explicó.
Marzol agregó que decidió contar su experiencia porque sabe que muchas mujeres quedaron disconformes con este tipo de procedimientos y desconocen que existe la posibilidad de revertirlos. “Hay vuelta atrás, así que relax”, señaló.
La reacción de su esposo
En su caso, se quitó el excedente de relleno y corrigió la forma de sus labios, que estaba despareja. “Estoy súper conforme con el resultado”, aseguró. También quiso dejar claro que no se trató de una promoción ni de un intercambio con ninguna clínica. “Nada de lo que estoy diciendo es chivo, porque yo garpo todos mis tratamientos”, expresó.
Noelia Marzol redobló la propuesta hot de Yanina Latorre con una jugada confesión
La publicación de Marzol se da en un momento en que su vida privada también genera interés mediático. Semanas atrás, su esposo y padre de sus dos hijos, el futbolista Ramiro Arias, llamó la atención por comentarios humorísticos y de tono pícaro que dejó en fotos que ella publicó en Instagram. Frases como: “Paaaaa, unas ganas de que seas arena y yo sombrilla” o “Me voy a dormir más duro que turrón de Navidad” se viralizaron, sumando un matiz anecdótico a la exposición de la pareja.