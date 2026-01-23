23 de enero de 2026 - 11:36

Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo y aseguró: "Es mi hermano"

Santiago Vázquez falleció en 2016; desde entonces el actor confiesa que tiene contactos con él en situaciones conmovedoras.

Nicolás Vázquex tuvo en vivo una experiencia paranormal con su hermano.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves en el programa “Todo Pasa”, por Urbana Play, durante una charla con Matías Martin.

El protagonista de la obra teatral Rocky hablaba sobre cómo percibe señales y manifestaciones que asocia con su hermano, y cómo con el tiempo aprendió a interpretarlas como una forma de acompañamiento.

Santiago Vázquez falleció de manera súbita en 2016, pocos días después del casamiento de Nico con Gimena Accardi.

Las experiencias paranormales de Nicolás Vázquez

En ese contexto, Vázquez recordó un encuentro que siempre le resultó llamativo. Según contó, un hombre se le acercó junto a su hijo y le hizo un pedido inesperado: “Me gustaría que te saques una foto con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que te la saques con él, y no conmigo, porque para mí es importante”. Aunque le pareció extraño, el actor accedió al pedido.

Mientras avanzaba con la anécdota al aire, ocurrió lo impensado: las luces del estudio comenzaron a titilar y la transmisión sufrió una breve interrupción técnica.

Martin quedó sorprendido, reveló que se le puso la piel de gallina, y el clima en el estudio cambió por completo.

Vázquez, visiblemente conmovido, lanzó una frase que aumentó la tensión: “No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene…”, antes de decidir seguir con el relato.

Fue entonces cuando reveló el detalle que terminó de conmocionar a todos. Al recordar ese encuentro, contó que se agachó para hablar con el niño y le preguntó su nombre.

Campeón, ¿cómo te llamás? ‘Santi’, me dice”, relató. La coincidencia lo impactó ya que minutos antes, había pedido internamente poder darle un abrazo a su hermano.

“Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: ‘necesito darte un abrazo’. Y viene este Santi y me abraza, como si fuera mi Santi”, cerró con la voz quebrada.

