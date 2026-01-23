Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo y aseguró: "Es mi hermano"

Este jueves en el programa “Todo Pasa”, por Urbana Play, durante una charla con Matías Martin.
El protagonista de la obra teatral Rocky hablaba sobre cómo percibe señales y manifestaciones que asocia con su hermano, y cómo con el tiempo aprendió a interpretarlas como una forma de acompañamiento.
En ese contexto, Vázquez recordó un encuentro que siempre le resultó llamativo. Según contó, un hombre se le acercó junto a su hijo y le hizo un pedido inesperado: “Me gustaría que te saques una foto con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que te la saques con él, y no conmigo, porque para mí es importante”. Aunque le pareció extraño, el actor accedió al pedido.
Mientras avanzaba con la anécdota al aire, ocurrió lo impensado: las luces del estudio comenzaron a titilar y la transmisión sufrió una breve interrupción técnica.
Martin quedó sorprendido, reveló que se le puso la piel de gallina, y el clima en el estudio cambió por completo.
Vázquez, visiblemente conmovido, lanzó una frase que aumentó la tensión: “No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene…”, antes de decidir seguir con el relato.
Fue entonces cuando reveló el detalle que terminó de conmocionar a todos. Al recordar ese encuentro, contó que se agachó para hablar con el niño y le preguntó su nombre.
“Campeón, ¿cómo te llamás? ‘Santi’, me dice”, relató. La coincidencia lo impactó ya que minutos antes, había pedido internamente poder darle un abrazo a su hermano.
“Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: ‘necesito darte un abrazo’. Y viene este Santi y me abraza, como si fuera mi Santi”, cerró con la voz quebrada.