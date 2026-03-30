Netflix estrenó una adictiva película de acción pospandémica: dura 2 horas

La nueva incorporación al catálogo de la plataforma de streaming combina futuro distópico y racismo.

En medio de un escenario dominado por futuros distópicos y relatos sobre el colapso social, Netflix presentó una producción que combina acción, drama familiar y supervivencia extrema. Con una duración de dos horas, la película propone una historia cruda sobre lo que queda del mundo después de una crisis global que arrasó con casi todo.

Se trata de “40 Acres”, una película que en pocos días logró meterse entre lo más visto de la plataforma.

La trama se ubica en un futuro devastado: una pandemia fúngica eliminó gran parte de los animales y desató una crisis alimentaria global, mientras que un conflicto civil terminó de romper las estructuras sociales. En ese contexto, la tierra cultivable se vuelve el recurso más valioso… y también el más disputado.

"40 Acres", una película sobre futuro distópico y racismo. "40 Acres", una película sobre futuro distópico y racismo. gentileza En Netflix: la película sobre un futuro distópico La historia sigue a la familia Freeman, que vive aislada en una granja que da nombre al film. En ese territorio, rodeado de amenazas constantes, dos adultos y cuatro jóvenes intentan sostener una forma de vida basada en el trabajo, la defensa del hogar y la supervivencia colectiva. Desde las primeras escenas, la película deja en claro que el peligro está siempre cerca y que la única forma de resistir es mantenerse unidos.

Embed - 40 Acres - Official Trailer | Danielle Deadwyler, Michael Greyeyes | In theaters July 2 Más allá de la acción, el eje está puesto en los vínculos. La protagonista, interpretada por Danielle Deadwyler, encarna a una madre estricta, marcada por la desconfianza y la necesidad de proteger a su familia a cualquier costo. Sin embargo, el conflicto aparece cuando las nuevas generaciones empiezan a cuestionar ese modelo, generando tensiones entre tradición y libertad en un mundo donde equivocarse puede ser fatal.

Dirigida por R.T. Thorne en su debut cinematográfico, “40 Acres” también introduce una lectura social y política. La película pone el foco en comunidades afroamericanas e indígenas, planteando una idea de reparación histórica y reconexión con la tierra en un contexto donde los sistemas tradicionales ya no existen. A través de ese enfoque, la historia no solo habla de supervivencia, sino también de identidad, herencia y resistencia cultural.