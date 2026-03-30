Netflix estrenó una adictiva película de acción pospandémica: dura 2 horas

Se trata de “40 Acres”, una película que en pocos días logró meterse entre lo más visto de la plataforma.
La trama se ubica en un futuro devastado: una pandemia fúngica eliminó gran parte de los animales y desató una crisis alimentaria global, mientras que un conflicto civil terminó de romper las estructuras sociales. En ese contexto, la tierra cultivable se vuelve el recurso más valioso… y también el más disputado.
En Netflix: la película sobre un futuro distópico
La historia sigue a la familia Freeman, que vive aislada en una granja que da nombre al film. En ese territorio, rodeado de amenazas constantes, dos adultos y cuatro jóvenes intentan sostener una forma de vida basada en el trabajo, la defensa del hogar y la supervivencia colectiva. Desde las primeras escenas, la película deja en claro que el peligro está siempre cerca y que la única forma de resistir es mantenerse unidos.
Embed - 40 Acres - Official Trailer | Danielle Deadwyler, Michael Greyeyes | In theaters July 2
Más allá de la acción, el eje está puesto en los vínculos. La protagonista, interpretada por Danielle Deadwyler, encarna a una madre estricta, marcada por la desconfianza y la necesidad de proteger a su familia a cualquier costo. Sin embargo, el conflicto aparece cuando las nuevas generaciones empiezan a cuestionar ese modelo, generando tensiones entre tradición y libertad en un mundo donde equivocarse puede ser fatal.
Dirigida por R.T. Thorne en su debut cinematográfico, “40 Acres” también introduce una lectura social y política. La película pone el foco en comunidades afroamericanas e indígenas, planteando una idea de reparación histórica y reconexión con la tierra en un contexto donde los sistemas tradicionales ya no existen. A través de ese enfoque, la historia no solo habla de supervivencia, sino también de identidad, herencia y resistencia cultural.