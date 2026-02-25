25 de febrero de 2026 - 10:56

Netflix apuesta a los clásicos tras el furor por "Cumbres Borrascosas" y prepara una nueva adaptación

La producción será una serie de seis episodios con estrellas de renombre y una trama que promete mantenerse fiel a la original.

Netflix suma una nueva adaptación de un clásico literario.

Netflix suma una nueva adaptación de un clásico literario.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El drama de Netflix basada en una historia real sobre racismo.

El atrapante drama disponible en Netflix: una historia real sobre racismo en 2 horas

Por Redacción Espectáculos
La estremecedora historia real de la película de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial. 

Menos de 2 horas: el drama histórico de Netflix sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial

La nueva miniserie que llegará en el último trimestre de 2026 es “Orgullo y prejuicio”, incluso, la plataforma ya presentó su primer adelanto oficial. El clásico de Jane Austen, que fue adaptado en varias oportunidades, tendrá una nueva dupla amorosa que debatirá su amor en seis episodios.

Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.
Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.

Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.

La dirección estará a cargo de Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper, mientras que el guion y la producción ejecutiva recaen en Dolly Alderton, autora especializada en historias sobre vínculos, juventud y relaciones modernas.

Durante la presentación, Alderton aseguró que volver a contar "Orgullo y prejuicio" es “una oportunidad que ocurre una vez por generación”, y destacó que la novela es la base de la comedia romántica contemporánea.

Primeras imágenes y elenco confirmado de Netflix

El adelanto, de menos de un minuto, muestra a Emma Corrin como Elizabeth Bennet, sentada sobre un tejado con vestuario georgiano, en una escena cargada de melancolía y determinación. A su lado estará Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.

Embed - Orgullo y prejuicio | Avance oficial | Netflix

El elenco se completa con figuras destacadas con Olivia Colman como la señora Bennet; Rufus Sewell como el patriarca; Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh; Jamie Demetriou como Mr. Collins; Louis Partridge como Mr. Wickham; y Daryl McCormack en el rol de Bingley.

Parte del elenco de la nueva adaptación de Netflix de "Orgullo y Prejuicio".
Parte del elenco de la nueva adaptación de Netflix de

Parte del elenco de la nueva adaptación de Netflix de "Orgullo y Prejuicio".

Lanzamiento y antecedente reciente

La promoción comenzó en Reino Unido con el teaser proyectado en funciones de "Cumbres Borrascosas" en cines, una estrategia directa para captar a los amantes del drama romántico clásico.

Desde su publicación en 1813, "Orgullo y prejuicio" fue adaptada múltiples veces. Una de las versiones más recordadas es la película de Joe Wright estrenada en 2005, que consolidó en la memoria colectiva a Keira Knightley y Matthew Macfadyen como Elizabeth y Darcy.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix presentó los nuevos personajes de la tercera temporada de Merlina. 

Merlina: la megaestrella que se suma al elenco de la tercera temporada

Por Redacción Espectáculos
El nuevo documental de Netflix sobre tiroteos en escuelas de Estados Unidos. 

Dura 35 minutos: así es el fuerte documental de Netflix sobre tiroteos en escuelas de EE.UU.

Por Redacción Espectáculos
Once años después, vuelve el combate entre Mayweather y Pacquiao. (archivo)

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron la revancha de su histórica pelea

Por Redacción Deportes
La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

Por Redacción Espectáculos