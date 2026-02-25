Netflix apuesta a los clásicos tras el furor por "Cumbres Borrascosas" y prepara una nueva adaptación

La nueva miniserie que llegará en el último trimestre de 2026 es “Orgullo y prejuicio”, incluso, la plataforma ya presentó su primer adelanto oficial. El clásico de Jane Austen, que fue adaptado en varias oportunidades, tendrá una nueva dupla amorosa que debatirá su amor en seis episodios.
La dirección estará a cargo de Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper, mientras que el guion y la producción ejecutiva recaen en Dolly Alderton, autora especializada en historias sobre vínculos, juventud y relaciones modernas.
Durante la presentación, Alderton aseguró que volver a contar "Orgullo y prejuicio" es “una oportunidad que ocurre una vez por generación”, y destacó que la novela es la base de la comedia romántica contemporánea.
El adelanto, de menos de un minuto, muestra a Emma Corrin como Elizabeth Bennet, sentada sobre un tejado con vestuario georgiano, en una escena cargada de melancolía y determinación. A su lado estará Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.
El elenco se completa con figuras destacadas con Olivia Colman como la señora Bennet; Rufus Sewell como el patriarca; Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh; Jamie Demetriou como Mr. Collins; Louis Partridge como Mr. Wickham; y Daryl McCormack en el rol de Bingley.
Lanzamiento y antecedente reciente
La promoción comenzó en Reino Unido con el teaser proyectado en funciones de "Cumbres Borrascosas" en cines, una estrategia directa para captar a los amantes del drama romántico clásico.
Desde su publicación en 1813, "Orgullo y prejuicio" fue adaptada múltiples veces. Una de las versiones más recordadas es la película de Joe Wright estrenada en 2005, que consolidó en la memoria colectiva a Keira Knightley y Matthew Macfadyen como Elizabeth y Darcy.