Netflix apuesta a los clásicos tras el furor por "Cumbres Borrascosas" y prepara una nueva adaptación

La producción será una serie de seis episodios con estrellas de renombre y una trama que promete mantenerse fiel a la original.

Las historias de época vuelven a marcar tendencia en el cine y el streaming. Tras el éxito de la nueva “Cumbres Borrascosas” protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, Netflix decidió sumarse a la ola de grandes romances literarios con otra apuesta ambiciosa basada en una clásico.

La nueva miniserie que llegará en el último trimestre de 2026 es “Orgullo y prejuicio”, incluso, la plataforma ya presentó su primer adelanto oficial. El clásico de Jane Austen, que fue adaptado en varias oportunidades, tendrá una nueva dupla amorosa que debatirá su amor en seis episodios.

Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy. Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy. gentileza La dirección estará a cargo de Euros Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper, mientras que el guion y la producción ejecutiva recaen en Dolly Alderton, autora especializada en historias sobre vínculos, juventud y relaciones modernas.

Durante la presentación, Alderton aseguró que volver a contar "Orgullo y prejuicio" es “una oportunidad que ocurre una vez por generación”, y destacó que la novela es la base de la comedia romántica contemporánea.

Primeras imágenes y elenco confirmado de Netflix El adelanto, de menos de un minuto, muestra a Emma Corrin como Elizabeth Bennet, sentada sobre un tejado con vestuario georgiano, en una escena cargada de melancolía y determinación. A su lado estará Jack Lowden en el papel de Mr. Darcy.

Embed - Orgullo y prejuicio | Avance oficial | Netflix El elenco se completa con figuras destacadas con Olivia Colman como la señora Bennet; Rufus Sewell como el patriarca; Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh; Jamie Demetriou como Mr. Collins; Louis Partridge como Mr. Wickham; y Daryl McCormack en el rol de Bingley. Parte del elenco de la nueva adaptación de Netflix de "Orgullo y Prejuicio". Parte del elenco de la nueva adaptación de Netflix de "Orgullo y Prejuicio". gentileza Lanzamiento y antecedente reciente La promoción comenzó en Reino Unido con el teaser proyectado en funciones de "Cumbres Borrascosas" en cines, una estrategia directa para captar a los amantes del drama romántico clásico. Desde su publicación en 1813, "Orgullo y prejuicio" fue adaptada múltiples veces. Una de las versiones más recordadas es la película de Joe Wright estrenada en 2005, que consolidó en la memoria colectiva a Keira Knightley y Matthew Macfadyen como Elizabeth y Darcy.