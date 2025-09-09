"Mis hijos están secuestrados": la dramática situación de una modelo argentina en Europa

La modelo cordobesa Jimena Buttilengo reside en Europa desde hace años y atraviesa uno de los momentos más dolorosos desde su separación de Willy Rizzo . La mujer de 37 años denuncia que su ex secuestró a sus hijos, los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose , con quien perdió el contacto hace unos días.

Buttilengo y Rizzo se habrían separado a fines de 2023 y, en un primer momento, lograron mantener un vínculo cordial. Sin embargo, la situación cambió drásticamente y modelo decidió exponer públicamente en sus redes sociales el drama que atraviesa, al acusar a su expareja de retener a sus hijos en París sin permitirle contacto con ellos.

Los niños cumplirán 8 años este 11 de septiembre y están con su papá, un desarrollador inmobiliario y diseñador francés, pero asegura que no los deja ver y que los tiene incomunicados, por lo que decidió hacer pública la situación.

“ Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look ”, denunció en un posteo que rápidamente generó repercusión. Según su testimonio, los mellizos debían regresar a Ibiza , donde ella vive actualmente, para iniciar el ciclo escolar, pero Rizzo no los devolvió.

En diálogo con Noticias Argentinas, Buttilengo explicó que “es un momento desesperante ” porque había autorizado a sus hijos a pasar las vacaciones con el padre, aunque nunca pensó que no los regresaría.

“Ahora no los quiere devolver, no me quiere dejar ir a visitarlos, me bloquea la comunicación, muy horrible”, señaló. Con el cumpleaños de los mellizos a la vuelta de la esquina, la modelo aseguró que tenía todo preparado para festejar en Ibiza, aunque debió cambiar los planes y viajar a París.

“El 11 de septiembre cumplen años y les había organizado todo acá y este imbécil que no los trajo, pero voy a ir yo a visitarlos y creo en la Justicia, no se puede permitir que esto pase y voy a luchar por mis hijos hasta el último minuto”, expresó.

La separación de Buttilengo y Rizzo había sido en buenos términos

Hace apenas un año, en una entrevista con la revista Caras, Buttilengo hablaba de un escenario muy distinto. En aquel entonces destacaba el buen trato alcanzado tras la separación: “Ahora decidimos que yo me instale en un punto intermedio como Ibiza, así que vamos a seguir siendo excelentes padres los dos. Pero bueno, de ahora en más separados y cada uno por su lado”.

En ese momento remarcaba que no había nada más importante que ver a los chicos felices y adaptados. Hoy, sin embargo, la modelo enfrenta un conflicto que definirá en la Justicia mientras se aferra a la esperanza de reencontrarse con sus hijos para devolverles la vida tranquila que había imaginado en Ibiza.