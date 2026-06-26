26 de junio de 2026 - 10:46

Mery del Cerro y el grave tumor que le encontraron tras perder un embarazo: "Sentí que volví a nacer"

La actriz contó que los médicos se sorprendieron y le dijeron que "nunca habían visto algo así".

Mery del Cerro y el tumor que le encontraron tras perder un embarazo: Sentí que volví a nacer

Mery del Cerro y el tumor que le encontraron tras perder un embarazo: "Sentí que volví a nacer"

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El nuevo thriller de Disney+: una serie sobre una agente del FBI. 

Disney+ presentó el adelanto de su próximo thriller sobre una agente del FBI y una asesina serial

Por Redacción Espectáculos
Hoy en Netflix: la película que anticipó el debate sobre los humanos y la inteligencia artificial

Hoy en Netflix: la película que anticipó el debate sobre los humanos y la inteligencia artificial

Por Redacción Espectáculos

La confesión ocurrió durante su visita de este jueves a “Otro día perdido”, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece. Allí explicó que decidió hablar recién ahora sobre una experiencia que mantuvo en absoluto secreto, incluso para gran parte de su familia.

"Perdí un embarazo el año pasado. Después me encontraron un tumor y los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así", expresó conmovida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2070340900996210803?s=20&partner=&hide_thread=false

Todo comenzó mientras se encontraba en Uruguay, cuando sufrió la pérdida de su embarazo. Aquel episodio la dejó profundamente afectada y eligió atravesarlo con un círculo muy reducido de personas.

"Fue la primera vez que me pasaba. Estaba muy lastimada", recordó. Solo compartió ese dolor con su pareja, Meme Bouquet, y con Isabel Macedo, compañera de trabajo en "Margarita" y amiga cercana, quien la acompañó durante todo el proceso.

El inesperado diagnóstico de María del Cerro que cambió todo

Poco tiempo después de la pérdida, Mery comenzó a sentirse mal. Una ecografía reveló una anomalía en el abdomen que derivó en nuevos estudios y en una rápida internación.

"De repente estaba rodeada de médicos y me dijeron que tenía un tumor supervascularizado", contó.

Mery del Cerro en "Otro día perdido", el programa conducido por Mario Pergolini
Mery del Cerro en “Otro día perdido”, el programa conducido por Mario Pergolini

Mery del Cerro en “Otro día perdido”, el programa conducido por Mario Pergolini

La actriz fue operada al día siguiente. “Nunca me habían operado, nunca me habían dormido, nunca nada”, contó la mujer de 41 años. Y sumó: “por suerte fue todo un éxito”.

Un caso que sorprendió a los médicos

Tras la operación comenzó la etapa más angustiante: esperar el resultado de la biopsia. Fueron 40 días de incertidumbre hasta recibir el llamado que cambió el panorama.

"Nos dijeron que era un caso rarísimo, más raro que perro verde", recordó sobre las palabras que escuchó de los especialistas.

Mery del Cerro y su pareja Meme Bouquet
Mery del Cerro y su pareja Meme Bouquet

Mery del Cerro y su pareja Meme Bouquet

La actriz explicó que eligió mantener el proceso en privado para protegerse emocionalmente y recién ahora sintió que era el momento de compartir su historia: "Fue muy duro. Siento que la vida me dio otra oportunidad, volví a nacer", afirmó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix suma una saga de películas protagonizadas por Ben Stiller.

Esta noche en Netflix: llega una saga familiar muy divertida protagonizada por Ben Stiller

Por Redacción Espectáculos
Murió Sergio Aldo Carelli, el recordado Gorutta Jones de 100% Lucha.

Murió Gorutta Jones: el emotivo mensaje de despedida de Vicente Viloni

Por Redacción Espectáculos
Blender enfrenta una crisis interna tras un conflicto por salarios y desvinculaciones.

Crisis interna en Blender: "Último Aviso" suspendió su emisión por un conflicto laboral

Por Redacción Espectáculos
Habló la mujer que desató los celos de la China Suárez y reveló el piropo que le dijo Mauro Icardi

Habló la mujer que desató los celos de la China Suárez y reveló el piropo que le dijo Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos