Mery del Cerro y el grave tumor que le encontraron tras perder un embarazo: "Sentí que volví a nacer"

Mery del Cerro contó por primera vez uno de los momentos más difíciles de su vida . La actriz explicó que, después perder un embarazo, los médicos le detectaron un tumor extremadamente inusual que requirió una cirugía de urgencia. “Los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así”, reveló

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La confesión ocurrió durante su visita de este jueves a “Otro día perdido”, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece. Allí explicó que decidió hablar recién ahora sobre una experiencia que mantuvo en absoluto secreto, incluso para gran parte de su familia.

"Perdí un embarazo el año pasado. Después me encontraron un tumor y los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así ", expresó conmovida.

Todo comenzó mientras se encontraba en Uruguay, cuando sufrió la pérdida de su embarazo. Aquel episodio la dejó profundamente afectada y eligió atravesarlo con un círculo muy reducido de personas.

Mery Del Cerro, íntima: "El año pasado fue muy duro: perdí un embarazo y me detectaron un tumor". #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/0oocwITnfl

"Fue la primera vez que me pasaba. Estaba muy lastimada", recordó . Solo compartió ese dolor con su pareja, Meme Bouquet , y con Isabel Macedo, compañera de trabajo en "Margarita" y amiga cercana , quien la acompañó durante todo el proceso.

El inesperado diagnóstico de María del Cerro que cambió todo

Poco tiempo después de la pérdida, Mery comenzó a sentirse mal. Una ecografía reveló una anomalía en el abdomen que derivó en nuevos estudios y en una rápida internación.

"De repente estaba rodeada de médicos y me dijeron que tenía un tumor supervascularizado", contó.

Mery del Cerro en "Otro día perdido", el programa conducido por Mario Pergolini Mery del Cerro en “Otro día perdido”, el programa conducido por Mario Pergolini gentileza

La actriz fue operada al día siguiente. “Nunca me habían operado, nunca me habían dormido, nunca nada”, contó la mujer de 41 años. Y sumó: “por suerte fue todo un éxito”.

Un caso que sorprendió a los médicos

Tras la operación comenzó la etapa más angustiante: esperar el resultado de la biopsia. Fueron 40 días de incertidumbre hasta recibir el llamado que cambió el panorama.

"Nos dijeron que era un caso rarísimo, más raro que perro verde", recordó sobre las palabras que escuchó de los especialistas.

Mery del Cerro y su pareja Meme Bouquet Mery del Cerro y su pareja Meme Bouquet gentileza

La actriz explicó que eligió mantener el proceso en privado para protegerse emocionalmente y recién ahora sintió que era el momento de compartir su historia: "Fue muy duro. Siento que la vida me dio otra oportunidad, volví a nacer", afirmó.